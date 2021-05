El Sabadell penja d'un fil després de caure davant el Tenerife (0-2)

Ensopegada molt perillosa. En el moment clau, el Sabadell ha perdut a la Nova Creu Alta 12 partits i més de cinc mesos després i veu molt compromesa la permanència a la Lliga SmartBank. El Tenerife ha sabut aprofitar l'espès partit d'un conjunt arlequinat bloquejat i incapaç de xutar una sola vegada entre pals en els 90 minuts. Així és gairebé impossible.

A l'esperat retorn d'Adri Cuevas a l'onze s'hi ha sumat com a novetat Víctor Garcia pel carri dret, endarrerint Óscar Rubio la seva posició en detriment de Jaime Sánchez. Hidalgo pretenia dotar l'equip de més aire ofensiu, però la realitat ha estat molt diferent. A la primera meitat s'ha vist un Sabadell temerós, indecís, com si estigués atansat pels nervis de la situació. Fins i tot amb una sensació de menor intensitat que el rival. El Tenerife s'ha fet amb el domini i el control del partit de manera absoluta.

Un cop de cap de Shashoua a les mans de Mackay ha estat el primer avís. Res ha pogut fer el porter gallec en una rematada creuada i massa cómode de l'argentí Vada a l'interior de l'àrea en el minut 22. Una evident falta de concentració. El 0-1 ha deixat encara més tocat un Sabadell incapaç de generar perill. Ni un xut entre pals. Ni tan sols aproximacions a l'àrea d'un Dani Hernández que ha viscut un dels partits més plàcids de la temporada. Incomprensible. La ineficàcia del tàndem Guruzeta-Juan Hernández ha estat desesperant, amb Stoichkov perdut al mig del camp. El gadità, a més, s'ha esborrat per enfrontar-se el seu exequip, l'Alcorcón, veient la groga en una acció totalment innecessària. També Grego Sierra, Néstor i Edgar seran baixa a Santo Domingo possiblement en l'última oportunitat per mantenir-se vius.

Hauria pogut canviar el guió només arrencar la segona part. El Sabadell, amb Héber Pena sobre la gespa, ha sortit amb més convicció i una centrada de Cornud no ha acabat en autogol d'un defensa de miracle. De fet, s'ha convertit en la millor intervenció del porter Dani Hernández. En canvi, del possible 1-1 s'ha passat al 0-2 en una acció d'estratègia del Tenerife que ha sorprès tot l'entramat defensiu arlequinat i Sergio González ha rematat a plaer a boca de canó. Ja era gairebé una missió impossible. Hidalgo ha fet un triple canvi, amb l'entrada de Néstor, Josu i Xavi Boniquet, a la desesperada. Ha posat ganes i cor el conjunt arlequinat, però no n'hi ha hagut prou. Fins i tot el travesser ha evitat el 0-3 de Javi Alonso. El Tenerife no ha passat angúnies per mantenir l'avantatge i segellar la permanència. En canvi, el Sabadell penja d'un fil i s'ho jugarà tot dimecres a Alcorcón. Només cal aferrar-se a les matemàtiques.

Fitxa Tècnica

Sabadell: Mackay; Ó. Rubio, Juan Ibiza, Grego Sierra (Josu, m. 58), Cornud, Undabarrena (X. Boniquet, m. 58), Victor Garcia (Edgar, m. 69), Adri Cuevas, Guruzeta (Néstor, m. 58), Stoichkov i Juan Hernández (Héber Pena, m. 46).

Tenerife: Dani Hernández; Moore, Sergio González, Sipcic, Pomares, Aitor Sanz, Shashoua (Manu Apeh, m. 68), Javi Alonso, Fran Sol (Joselu, m.68), Vada (Valera, m. 76) i Nono (Suso, m. 86).

Àrbitre: José Antonio López Toca (Comitè càntabre). Grogues: Grego Sierra, Stoichkov, Néstor; Sergio González, Sipcic.

Gols: 0-1, minut 22: Vada; 0-2, minut 51: Sergio González.

Incidències: Nova Creu Alta. A porta tanca. S'ha guardat un minut de silenci en record del soci número u de l'entitat, Joan Muñoz i Sanjaume.

