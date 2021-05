L'OAR Gràcia esgarrapa un punt en el derbi davant l'Handbol Terrassa (30-30)

Un punt. El derbi en la penúltima jornada de la lliga va acabar amb un just repartiment de punts com a mostra de la igualtat existent durant els 60 minuts. Tot i que es tractava d'un tràmit després que els dos equips aconseguissin la permanència, la possibilitat que el Terrassa superés el Gràcia a la classificació, en cas de guanyar per més de tres gols, aportava una bona dosi d'interès a l'enfrontament.

Alternatives constants i empats un rere l'altre (15-14 al descans) van dur el partit a un altre final a cara o creu com els darrers disputats pel conjunt gracienc. Poc abans tant uns com altres havien desaprofitat ocasions per trencar el partit, de manera que també hi va haver igualtat en els demèrits. Ja dins l'últim minut (29-29) Cesc Borrell va demanar temps mort per establir l'atac amb set jugadors deixant la porteria buida.

La jugada generà l'oportunitat desitjada, però el porter egarenc evità el gol i propicià la recuperació de pilota pel Terrassa, que amb el llançament llunyà de Marc López prengué avantatge. Encara van quedar uns quants segons en què el Gràcia tornà a generar perill des de l'extrem dret. El llançament de Nil Montserrat entrà i establí el 30-30 que tancà sense vencedor ni vençut.

Per la seva banda, el Creu Alta Sabadell Handbol, també amb la feina feta després d'una temporada molt intensa, es va veure superat pel potent Sant Cugat. El 31-38 final, però, no reflecteix la tònica d'equilibri que va haver-hi en una bona part del duel. De fet, al descans es va arribar amb un 16-16. A la segona meitat, però, el conjunt de Sergi Cifré va patir una de les seves clàssiques desconnexions i un parcial d'1-7 seria clau en el desenllaç definitiu del partit.

