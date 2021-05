250 anys del poble que ara és barri

L’any 1772 un masover de Mas Canals, Josep Camps, va decidir obrir un establiment comercial al que ara coneixem com la Creu Alta. Va edificar allà on encara ningú no havia construït. Eren els orígens del barri de la Creu Alta, com recull el periodista Manel Camps i Bosser en el seu llibre La Creu Alta, un poble convertit en barri.

De fet, la Creu Alta va ser un poble fins que el 1904 es va acabar convertint en un nou barri de Sabadell, quan es va adherir formalment a la nostra ciutat. Malgrat que la primera presència al barri data de l’any 1772, ja s’ha previst un programa d’actes per commemorar el 250è aniversari un any abans, coincidint amb la festa major que es reprèn la setmana vinent.

Així, l’associació de veïns ha organitzat la ruta cultural en el marc de la festa Fes-te Gran, que estarà vinculada a la història de la Creu Alta i transcorrerà pels indrets clau de la història del barri. Aquesta ruta sortirà des de Ca l’Estruch i està programada per a dissabte vinent a les 11.30 h.

Per culminar la celebració, el 2 de febrer del 2022 tindrà lloc l’acte central al carrer Major, “on es conserven un parell de les primeres cases que es van edificar al barri”, afirma Rubén Cantó, president de l’associació de veïns. Es preveu fer una representació històrica al bell mig del carrer.

L’antiga Andorra

L’origen més secular de la Creu Alta es troba a la Parròquia de Jonqueres. Aquest aleshores poble formava part del terme de Sant Pere de Terrassa, un municipi extens que va existir des del 1800 fins al 1904 i que incloïa la Creu Alta, a més dels terrenys que envoltaven les masies de Can Deu, Can Borgonyó i Ca n’Oriac i una part de la zona actual de Terrassa. Com que no pertanyia a la ciutat –malgrat estar a tocar del carrer de les Valls, la frontera de Sabadell–, les polítiques fiscals eren diferents.

Hi havia tal diferència de preus a la Creu Alta que “es van generar conflictes comercials amb Sabadell”, sosté Camps. Els veïns aprofitaven per fer les compres bàsiques a la Creu Alta. Fins i tot hi van instal·lar una duana fronterera. Anys després, el 1904, es convertia en un barri de Sabadell amb personalitat pròpia.

