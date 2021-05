Els sabadellencs: "Cal reivindicar els drets LGTBI"

"Som lliures per escollir parella"

Aquest dilluns, 17 de maig, s’ha celebrat el Dia Internacional Contra la LGTBI-fòbia, que engloba la transfòbia, la bifòbia i l’homofòbia. Es commemora l’eliminació de l’homosexualitat de la llista de malalties mentals per part de l’Assemblea General de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), l'any 1990. Els sabadellencs tenen clar que cal commemorar el dia, perquè asseguren que és una realitat poc visibilitzada. En aquest sentit, la Carme, de 74 anys, apunta que és molt important el dia, ja que “cadascú pot ser lliure per escollir la parella que vulgui”. Té clar que ningú té dret a qüestionar-ho.

“És evident que existeix una discriminació social”

La Seshet, de 41 anys, té clar que la societat no ha acceptat els drets del col·lectiu LGBTI, “per aquest motiu existeix el dia internacional”. Considera que és important que es normalitzin. En aquesta línia, reivindica que és una injustícia social que es tracti diferent algú “pel fet de tenir una orientació sexual concreta o una identitat de gènere menys normativa”. La Ses-het manifesta que constantment viuen discriminacions per part de la societat i les institucions. “Per això no tenen els mateixos drets ni oportunitats”, lamenta.

“Cal la integració completa del col·lectiu”

Un paral·lelisme entre el dia de la dona i el del col·lectiu LGTBI+, "no són dies per fer una festa, sinó que és una lluita". La Clara, de 21 anys, assegura que cal commemorar el dia, ja que el col·lectiu “Sempre han patit discriminació per part de la resta de la societat”, apunta. Tot i que la Clara és conscient que la societat ha avançat en aquests termes, si es compara amb anys enrere. “La societat evoluciona, però encara queda molt camí”, manifesta. En aquest sentit, apunta que cal reivindicar la integració completa del col·lectiu: “Aquests prejudicis no haurien de tenir cabuda”.

