La ‘vella normalitat’: la Covid no frena l’Astralpool

Tetracampiones. La Covid-19 no ha estat aturadora perquè l’Astralpool Club Natació Sabadell acomiadi una temporada històrica amb quatre dels cinc títols que enguany estaven en joc. El dimarts passat, l’equip de David Palma va aixecar la Copa Catalunya després de golejar el CN Terrassa per 12 a 5. Un títol que s’afegeix a la Supercopa d’Espanya, Copa de la Reina i Lliga de la Divisió d’Honor, quatre títols més a les vitrines de l’entitat nedadora per mantenir l’hegemonia a totes les competicions nacionals: “Estic molt satisfet amb la temporada de l’equip. Des de fa dues temporades el nivell ha augmentat i això és bo per a l’esport femení”, explica el tècnic David Palma.

Tot i tenir les sensibles baixes de les neerlandeses Sabrina van der Sloot i Maartje Keuning, una gran segona meitat, amb un parcial de 10 a 1, va ser decisiva per tornar a superar les egarenques: “Crec que ha estat una temporada de 8. A Europa potser hem tingut un equip massa ‘curt’ i una mica de mala sort amb els encreuaments. Només tinc un però, el darrer període al Pireu davant l’Olympiacos”, assegura Palma.

Un cop finalitzada la temporada, és l’hora de començar a planificar la següent. A hores d’ara, ja és sabut que Ekaterina Katia Tankeeva i Ruth Ariño deixaran l’Astralpool i queda pendent resoldre el futur de Sílvia Morell. La resta, si no hi ha un canvi de guió, continuaran a les ordres de David Palma. Des de la secretaria tècnica es treballa per incorporar dues jugadores, una d’elles podria venir dels Estats Units.

Subcampions de Catalunya

D’altra banda, l’equip masculí de Quim Colet va acomiadar la temporada amb un subcampionat de Catalunya després de perdre davant el poderós Atlètic Barceloneta per 7 a 12, el dia que s’acomiadava el boia serbi Nemanja Ubovic.

