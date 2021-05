L'OAR Gràcia confirma acords de patrocini i diverses millores al pavelló

S'ha celebrat en el Pavelló Municipal de l' OAR Gràcia el primer acte postcovid de manera presencia, dirigit principalment pel president del club Salvador Gomis, qui ha deixat diversos titulars i ha exposat diferents idees del club a mig-llarg termini. Una de les principals novetats del club ha estat la confirmació de l'acord amb la companyia North Peak, comandada pel seu gerent Henry Daunerth, i amb Insercad, representada per Jaume Nicolàs.

Salvador Gomis ha agraït la confiança dipositada per totes dues empreses en el club sabadellenc. D'altra banda, ha destacat les principals innovacions que la institució pretén dur a terme en els pròxims mesos. Temes d'adaptació i mobilitat, juntament amb el canvi de paviment són els canvis que es preveuen dins de les instal·lacions. S'estima que per a les festes nadalenques o, com a més tard, durant el pròxim estiu, es podrien començar a veure grans modificacions. Els tècnics ja estan treballant en el projecte. Una altra novetat serà el canvi de gespa en el camp de futbol del pavelló, previst pel mes de juliol. En canvi, mirant a llarg termini es pretén canviar la il·luminació de la part interna del club. La idea és una instal·lació LED que aporti màxima categoria i ajudi en l'estalvi d'energia.

D'altra banda, el club té al cap un propòsit que fins al moment no es pot garantir que es durà a terme: es tracta d'instal·lar la coberta de la pista exterior. S'ha presentat un projecte per a veure si seria viable, generi rendibilitat i també per a saber si es comptaria amb el suport de l'Ajuntament de Sabadell. S'estima que es podria construir en un terme d'un any o any i mig.

A partir d'aquí, Salvador Gomis ha donat pas al reconeixement del gran nivell mostrat tant per l'equip masculí, en la Primera Nacional, i el femení, en la Divisió d'Honor Plata. El president considera que tots dos conjunts han aconseguit l'objectiu durant la temporada i, amb molt d'orgull, reitera que el pròxim curs participaran en les seves respectives divisions.

Després d'exposar les principals idees, s'ha donat pas al torn de preguntes per part dels mitjans de comunicació locals i Gomis ha donat pistes sobre possibles incorporacions. Assegura que ja s'està treballant en fitxatges, tant en el masculí com en el femení, però prefereix no afanyar-se ni assegurar res per a no crear falses expectatives.

Per a finalitzar la convocatòria, el màxim dirigent de la institució ha assegurat que el club està "tocat" a causa de la pandèmia que ha colpejat durament i que no tot és fàcil, més enllà de l'ambició i propòsits que té l'entitat. Ha aprofitat per a sentir-se agraït que el club continuï amb grans projectes i idees, gràcies als suports econòmics, però també familiars, que han sostingut a l'equip des de la solidaritat. El president ha insistit que es faci constar aquesta gran estima a tots els que envolten de la millor forma a l'OAR Gràcia.

