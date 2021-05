El Sabadell té un 35% de possibilitats de salvar-se si suma els 6 punts

Missió impossible? Aquesta és la qüestió que es fan molts socis i seguidors del Centre d'Esports a hores d'ara. Després de completar-se la 40a jornada amb la contundent derrota del Castelló a Saragossa (3-0), toca agafar la calculadora i fer càbales. Segons l'estudi realitzat pel nostre col·laborador i soci arlequinat, Ramon Serravinysl i Terés, el Sabadell té un 35,12 per cent de possibilitats d'evitar el descens. Això sí, sempre sota una condició ineludible: sumar els 6 punts davant Ponferradina i Mirandés i acabar la lliga amb 46. Del total de combinacions en aquest marc (6.561) en surt beneficiat en 2.304.

Perquè això passi cal també una sèrie de supòsits. D'entrada que l'Alcorcón (ara amb 45 punts) perdi els dos partits a Girona i a casa davant l'Espanyol i/o el Logronyès (44) només sumi un punt com a màxim entre Almeria (fora) i Las Palmas (casa). D'altra banda, també és necessari que el Castelló no guanyi els seus dos partits (Rayo Vallecano al Nou Castàlia i Màlaga a La Rosaleda) igual que el Lugo (Cartagena a casa i Rayo Vallecano a fora). Si es compleixen els condicionants, el conjunt arlequinat, amb 46 punts, podria deixar per sota Alcorcón i/o Logronyès, Castelló, Lugo i el descendit Albacete.

Curiosament, també hi ha una rocambolesca combinació favorable amb només 44 punts. Es produiria en cas de triple empat entre Sabadell, Lugo i Logronyès. Però els supòsits encara són més complicats: que Albacete no guanyi els dos partits (si s'incorpora al bloc, surt perjudicat el Sabadell); Castelló sumi menys de 3 punts; Lugo no millori la diferència de gols del Centre d'Esports en 5 gols com a mínim; Logronyès no millori la diferència de gols del Centre d'Esports en 11 gols com a mínim.

D'altra banda, també seria possible el descens matemàtic del Sabadell aquest dilluns, en la jornada unificada. Fins i tot guanyant a la Ponferradina baixaria si Alcorcón empata o guanya i el Logronyès guanya. En cas d'empat a la Nova Creu Alta, es produiria el fatal desenllaç amb un empat o victòria del Logronyès, empat del Lugo -que trencaria l'opció d'un hipotètic triple empat a 44- i victòria del Castelló. Si el Sabadell perd, està matemàticament condemnat.

PARTITS DE LA 41 JORNADA (dilluns, 21 hores)

Sabadell (40 punts) - Ponferradina

Girona - Alcorcón (45 punts)

Lugo (41 punts) - Cartagena

Almeria - Logronyès (44)

Castelló (41) - Rayo Vallecano

