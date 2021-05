'La Víbria' dona el tret de sortida de la Festa Major Creu Alta

'La Víbria', la nova figura de Diables i banyetes de la Creu Alta ha sortit de l'ou. Aquest divendres s'ha realitzat el pregó per donar pas a Festa Major de la Creu Alta al Pati de L'Estruch on s'ha presentat, per primera vegada, La Víbria als sabadellencs. L'acte ha estat conduït pel creador de la Bobina de Sabadell i d'imatgeria festiva, Xavi Badia, qui esperançat fa una crida a la ciutat "feu-vos vostra la Víbria, fem cremar la Creu Alta".

La nova bèstia del barri és una barreja entre trets característics de dracs i aus, pesa 23 quilos. Tanmateix, conté diferents punts per treure foc, com ara a la boca o a les potes. Properament, la Víbria serà apadrinada pel drac de Santa Maria de la Riera de Gaià i La Godra, Quimera de Caldes. A més, juntament amb el Lleó de Sabadell - figura presentada recentment - formaran part del Seguici Festiu de Sabadell.

La presentació ha estat dins d'un ambient alegre i familiar, entre tabals i música festiva La Víbria ha ballat a ritme dels aplaudiments que ressonaven al Pati de l'Estruch, amb un lluïment de foc.

Segons fonts de la colla, el projecte de Víbria va néixer la nit de Sant Jordi del 2019, al Casal Popular El Tallaret, quan va aparèixer un ou misteriós. Tot i això, han passat dos anys fins que no s'ha presentat davant la ciutadania sabadellenca. L'entitat ha exposat per una banda, que la pandèmia ha fet endarrerir la presentació, però que alhora, ho dificultava el fet que durant mesos no hi tinguessin el local. Tot i els entrebancs, han celebrat la recuperació de El Tallaret de forma emotiva "ha costat molt de temps, però ha valgut la pena", etziba una membre de l'entitat.

Publicitat