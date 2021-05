Ràdio Sabadell presenta el documental 'Tornar, 10 anys d'Ipurúa'

Durant gairebé una hora, els socis i seguidors del Centre d'Esports tindran l'oportunitat de tornar a Ipurúa deu anys després de l'històric ascens davant l'Eibar. És l'objectiu del documental que han elaborat els companys d'Esports de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, Adrià Arroyo, Pau Vituri i Roger Benet. A través d'onze testimonis directes i rellevants d'aquell Sabadell -inclou jugadors com Agustín, Juvenal, Juanjo, Puigdollers, Isaac Cuenca, Marc Fernández o David de Navas, el president Joan Soteras o el tècnic Lluís Carreras- rememoren una tarda inoblidable i carregada d'emocions i patiment. Moments, sensacions, anècdotes i com es va viure, en definitiva, un dels partits més importants del club en l'última dècada.

El documental tindrà una pre-estrena el dijous, amb la presència d'autoritats, convidats i alguns protagonistes, i l'estrena al públic serà divendres, el dia exacte que es compleixen els 10 anys, a la sala de l'Espai Cultura Fundació 1859, a partir de les 18.30 hores. Quan es va fer la convocatòria les restriccions obligaven a una limitació d'aforament que ara s'ha ampliat. Qui vulgui assistir ho pot fer adquirint una entrada (5 euros) a través de migranodearena.org a les diferents xarxes socials de l'emissora municipal. La recaptació íntegra anirà destinada al projecte 'Onada de petits somriures' del Parc Taulí i també s'ha establert una Fila Zero amb el mateix destí solidari.

El cap d'antena i responsable del Departament d'Esports de Ràdio Sabadell, Sergi Garcés, va admetre que "la idea va sortir de mi setmanes abans del primer confinament per la pandèmia i hem hagut de superar molts obstacles per aquest motiu. En principi era un projecte modest, però amb el compromís dels companys ha agafat molt cos i la veritat és que tenim material per més de dues hores. No ha quedat un altre remei que escurçar moltes coses". També ha agraït la col·laboració i facilitats del club per fer algunes entrevistes i de diferents empreses que han col·laborat en les despeses. Per exemple, van viatjar a Galícia per aconseguir el testimoni del mític David de Navas.

Especial del Diari de Sabadell

En l'edició de paper del pròxim dijous 27 de maig, el Diari de Sabadell oferirà als seus lectors i subscriptors unes pàgines especials dedicades als '10 anys d'Ipurúa'. Tenim reservades algunes sorpreses, amb l'opinió de tots els jugadors que van participar en l'històric partit contra l'Eibar, persones vinculades al club i de diferents òptiques, com es va viure des del cor de l'afició al mateix Estadi basc i un grapat d'anècdotes que ara surten a la llum. També tindran un paper molt important les imatges més impactants d'un partit històric que va significar el retorn al futbol professional 18 anys després.

