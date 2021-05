Sabadell prepara les maletes: torna el turisme

[Per Marta Ordóñez i Guillem Plans]

Veïns carregats amb para-sol, banyador i crema solar. Cues a l’AP-7 durant l’operació sortida. Turistes que veuen Sabadell com una opció propera a Barcelona però molt més econòmica. Aquest estiu, la nostra ciutat tornarà a ser el que era: una opció per al turisme que arriba a Barcelona i places i parcs sense els seus veïns. Així ho defensen des del sector, que ja es preparen per recuperar l’activitat.

Els números ho avalen: el sector turístic de Sabadell ha crescut un 62,07% durant l’últim mes, segons les dades de l’aplicació Pulso del Banc Sabadell. Ara, l’ocupació als hotels de la comarca és del 15%, segons dades del Gremi d'Hostaleria i Turisme. Una xifra “rellevant” després de pràcticament un any “sota mínims”. Ara, el tiquet mitjà de compra a agències de viatges i allotjaments de la ciutat se situa en 111 euros, un 27% més respecte al mes anterior.

La represa de la mobilitat també ha impulsat l’activitat a Sabadell. “Aquest mes estem recuperant els viatges de negocis”, explica Sergi Pérez, director de l’hotel Urban Sabadell. De fet, “el sector a Sabadell viu del turisme de negocis o atret per grans esdeveniments esportius”, exposa Jordi Roca, president del Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme de Sabadell. “Fins que s’han recuperat els grups esportius només hem tingut clients d’empreses que viatjaven per motius essencials”, destaquen des de l’Hotel Catalonia, que han notat una lleugera recuperació des del mes d’abril i ara operen al 30%.

Els hotels de la ciutat, però, no faran l’agost. “L’estiu no és mai una bona temporada per als allotjaments de la ciutat”, destaca Roca. Tot i això, reconeix l’efecte que té Barcelona com a pol d’atracció turístic: “Quan Barcelona genera excedents de turisme, Sabadell se’n beneficia”. Des del Gremi no neguen la potencialitat de Barcelona, però proposen promocionar i invertir en la marca de la nostra ciutat amb iniciatives com Invest in Sabadell. “La idea és: si vens a Sabadell perquè vols anar a Barcelona, et farem descobrir Sabadell”.

Les reserves, a última hora

En aquest sentit, hotels i agències afirmen que les reserves aquest any van tard: “La gent està esperant fins a última hora, però les previsions són optimistes”. El sector a Sabadell també celebra la creació del passaport Covid-19. El Parlament Europeu i els estats membre han acordat crear un passaport sanitari a la Unió Europea que entri en vigor com a màxim l’1 de juliol i que permeti demostrar la vacunació, haver passat la Covid-19 o ser negatiu. Un salconduit que facilitarà els viatges aquest estiu i “salvar la temporada turística”.

I mentre el turisme arriba a Sabadell, Sabadell s’anima a viatjar. Així ho han notat les agències de viatges, que aquest mes de maig han incrementat un 50% l’activitat, entre pressupostos i reserves. L’augment del ritme de vacunació arreu del món, el passaport Covid a l’horitzó i la flexibilització de les restriccions, que ha comportat l’obertura de moltes fronteres, ha provocat que el sector agafi embranzida. Moltes agències, fins i tot, s’han vist desbordades pel volum de feina: “Tot va començar per Setmana Santa, quan molta gent es van animar a marxar. I ara la demanda ha arribat com un tsunami! La intenció d’aquest estiu és, per fi, marxar!“, expressa Sílvia Massagué, membre de Sabadell Viatgera.

L’associació uneix les agències de la ciutat i els permet aconseguir preus especials per a les PCR i per a les assegurances Covid, a més de compartir informació d’última hora sobre les restriccions. És per això que les agències són per a molts sabadellencs encara més imprescindibles que abans: “Es necessita més assessorament, i som els que tenim la informació més actualitzada d’on es pot viatjar i els requisits”, apunta Marta Mundet, membre de Sabadell Viatgera.

El mediterrani, destí del 2021

El destí preferit per als sabadellencs són les Illes Balears i les Illes Canàries. I d’Europa, especialment, el Mediterrani: Grècia, Croàcia o Itàlia. També destins banyats per aquest mar, com Egipte i Turquia. I, més exòtics, Namíbia, Uganda, Kènia, Tanzània, Seychelles, Dubai, Maldives, Mèxic, República Dominicana o Costa Rica. “Molts altres països s’aniran incorporant a les llistes, a mesura que es vagin obrint”, afirmen des de l’associació. Creuers amb pocs passatgers, viatges a mida i grups reduïts són algunes de les moltes demandes que estan notant les agències de Sabadell, a més de viatges de natura.

Els viatges de nuvis també s’han reactivat: “Les parelles ara estan més optimistes i tenen menys restriccions per celebrar casaments”, afirma Mundet. D’altra banda, les persones d’entre 70 i 80 anys, un dels col·lectius més castigats per la pandèmia, “se senten segures i s’han llançat a fer reserves”, assegura Massagué. I encara esperen tenir més feina les pròximes setmanes –asseguren des de l’associació–, ja que “encara hi ha molta gent que s’espera fins a l’últim moment per formalitzar el viatge, mentre els busquem diferents opcions”.

