El teu defensor: “Falta una tapa a la vorera”

Carmina Garcia, veïna de Gràcia, reclama que es reposi una tapa al carrer de Permanyer per evitar caigudes.

Una veïna denuncia que al carrer de Permanyer hi ha un forat a la via pública

Carmina Garcia, lectora del D.S. i veïna del barri de Gràcia, denunciava a El teu defensor que al carrer de Permanyer 219 hi ha un forat a la via pública, tal com va comprovar aquest diari. Segons anuncia el veïnat, “fa més de dos mesos que no hi ha aquesta tapa de registre” al carrer, fet que ha provocat la caiguda d’un veí. Tot i això, no s’havia dirigit a l’administració pública per notificar la incidència perquè assegura que no disposa de les eines digitals i considera que “és lent”.

Per això ha demanat al D.S. que reclami una solució. D’altra banda, des de l’Agrupació de veïns de Gràcia, denuncien l’estat d’algunes voreres del barri com és el cas del carrer de Permanyer. “Hem reclamat per activa i per passiva que es reparin les voreres, hi ha cotxets que tenen dificultats per circular, pals de la llum que dificulten la mobilitat a gent gran o persones amb mobilitat reduïda”, destaca Imma Moles, veïna del barri de Gràcia.

D’entre les peticions del veïnat hi ha l’adequació de les voreres. “Hi ha molts socs i són irregulars, a banda de ser estretes”, sostenen diversos veïns entrevistats. Amb tot, reclamen més atenció a l’espai públic del barri.

Aigües Sabadell va obrir una incidència i en menys de 24 hores va reposar la tapa de registre del carrer de Permanyer

L’Ajuntament de Sabadell, en rebre la petició d’El teu defensor, es va posar en contacte amb Aigües Sabadell per reclamar la reposició de la tapa. Així, la companyia d’aigües va obrir una incidència i hi va actuar immediatament. En menys de 24 hores va enviar uns tècnics al carrer de Permanyer per reparar el desperfecte. En tot cas, el D.S. recorda que, quan es detecti qualsevol incidència a la via pública, es pot alertar l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, que demana un registre omplint dades bàsiques.

D’aquesta manera, es pot seleccionar el tipus d’incidència que es vol denunciar, apuntar la seva ubicació mitjançant la geolocalització i enviar la informació directament a l’administració local. També hi ha la possibilitat d’adjuntar una fotografia. Un cop fet el procés, un missatge electrònic confirmarà l’enviament. Tot i això, el D.S. continuarà defensant les peticions dels ciutadans de Sabadell.

