El consum d’aigua regenerada marca un nou rècord a Sabadell

Aigües Sabadell ha marcat un nou rècord en consum d’aigua regenerada en el primer semestre de l’any: 41.946 metres cúbics, més del doble que al mateix període de 2023 (+136%), l’equivalent a disset piscines olímpiques o al consum d’aigua potable de 1.200 sabadellencs en tot un any. El 2023 la ciutat ja va arribar al seu màxim històric de distribució d’aigua regenerada: 51.380 m3.

L’augment de l’aigua regenerada durant el primer semestre ha estat possible gràcies al creixement d’usos com a conseqüència de la sequera i les restriccions vigents a l’aigua potable. Com funciona? A Sabadell, la distribució es porta a terme a través de la xarxa del polígon industrial i comercial de Sant Pau de Riu Sec i també dels dispensadors situats a les portes de la planta Sabadell Riu Sec: l’habitual, obert a tots els usuaris, i l’exclusiu per als serveis municipals de l’Ajuntament de Sabadell, que s’ha estrenat recentment.

Potenciar l’aigua regenerada permet estalviar aigua potable, destinant el recurs a usos que no requereixen aigua de boca, com ara la descàrrega de cisternes, el reg de zones verdes, la neteja de carrers o fins i tot processos industrials, un aspecte crucial en l’actual context de sequera. En paral·lel, l’Ajuntament està en un procés de renovació del clavegueram, que està envellit, per evitar incidències com la de l’altre dia a la canonada del carrer Adriana, a Can Llong.

Precisament l’aigua regenerada servida als dispensadors entre els mesos de gener a juny ja supera el volum total servit durant tot l’any 2023, arribant als 16.746 m3. Habitualment, els serveis municipals de Sabadell eren els principals usuaris del dispensador (per exemple, per omplir els camions que s’encarreguen de la neteja viària), a més d’altres clients privats dels sectors agrícola i industrial.

Amb la sequera i les restriccions associades, “Sabadell s’ha convertit en estratègica, també, per als municipis del seu entorn”, afirmen fonts municipals. La planta de Sabadell Riu Sec és el punt de subministrament d’aigua regenerada per a les seves necessitats municipals, com ara el reg d’arbrat, actuacions al clavegueram o la neteja de vials, entre d’altres.

Com a part del projecte Sabadell Aigua Circular, l’Ajuntament i Aigües Sabadell estan executant les obres per fer créixer la xarxa d’aigua regenerada a altres punts de la ciutat. De fet, la conducció d’aigua regenerada des de la planta Sabadell Riu Sec fins al barri de Can Gambús ja està pràcticament finalitzada. L’actuació, que suposa una inversió d’1,2 milions d’euros, compta amb una subvenció d’1 milió d’euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). A Can Gambús, l’aigua regenerada es podria destinar al reg de zones verdes, tant públiques com privades, i també a la descàrrega de cisternes dels lavabos. A més d’aquesta actuació, ja s’estudien creixements futurs de la xarxa d’aigua regenerada a punts estratègics de la ciutat, en el marc del projecte Biotop. A mig termini, i gràcies al creixement previst de la xarxa, el consum estimat d’aigua regenerada a Sabadell serà de 200.000 m3/any.