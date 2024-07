Un any més, famílies de Sabadell han acollit infants sahrauís durant l’estiu, en el marc del projecte Vacances en Pau. Enguany, hi ha set infants que romandran a la ciutat fins a principis de setembre convivint amb famílies sabadellenques.

El Saleh és un d’aquests nens que gaudeix de l’estiu al municipi. Té deu anys i va arribar a Sabadell el 3 de juliol. Viu aquests dies amb la Isabel i la seva parella. “Ens hem adaptat molt bé a casa entre els tres, aprenem molts els uns dels altres”, celebra Isabel López, que és el segon any consecutiu que participa en aquest programa d’acollida. “El Saleh anirà durant un parell de setmanes a un casal d’estiu, anem sovint a la piscina i també vindrà de vacances al sud, a Andalusia, amb nosaltres a veure la família”, explica la sabadellenca.

A més, cada dimecres, els set infants sahrauís tenen l’oportunitat de reunir-se i no perdre el contacte entre ells durant aquestes setmanes d’estiu. Tant el Saleh, com la resta de nens i nenes marxaran el 2 de setembre. “Hi haurà llagrimeta”, admet la Isabel. “Estem molt a gust amb ell, tant jo com la meva parella som professors i estem molt compromesos amb la infantesa”, diu. “És una experiència molt enriquidora per a totes les parts”, conclou.

Gràcies a les famílies voluntàries, el programa també garanteix que durant la seva estada els infants podran tenir una alimentació adequada i descans tèrmic, ja que durant aquests mesos les temperatures als camps de refugiats poden arribar als 60ºC.

Quasi 20 anys de programa

Vacances en Pau és un projecte que es realitza a Sabadell des de l’any 2006. El programa ha fet possible que desenes d’infants puguin gaudir d’estades d’estiu a Sabadell de la mà de les famílies d’acollida i la col·laboració de l’entitat Vallès Wilaia. Per a les famílies sabadellenques aquesta és una experiència de convivència, intercanvi cultural i aprenentatge vital molt important.

El municipi, de fet, té un vincle especial amb el poble sahrauí des que el 1989, quan es va signar un acord d’agermanament amb l’Argub amb la finalitat de treballar conjuntament en l’avenç del camí de la pau, la llibertat i el progrés. Precisament, el 13 de juliol es va organitzar una jornada per commemorar el 35è aniversari de l’agermanament a la plaça de l’Argub, en el qual van participar els infants i les famílies acollidores d’arreu de Catalunya.

Un reconeixement mèdic al Taulí

La Galia, l’Abid, el Saleh, l’Omar, el Yslem i el Hassan van passar fa uns dies pel Parc Taulí de Sabadell per a una revisió mèdica. Després de la revisió completa bàsica, amb l’obligatòria visita al Servei d’Oftalmologia, se’ls va fer un seguiment, amb diversos especialistes en funció dels problemes de salut crònics d’alguns infants. Les afeccions més comunes d’aquests nens i nenes són paràsits intestinals, càries dentals, polls i problemes de desnutrició, segons van traslladar fonts de l’hospital.