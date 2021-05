Antonio Hidalgo: "Per petita que sigui l'esperança, ho lluitarem"

Les valoracions del tècnic arlequinat Antonio Hidalgo després de la victòria davant la Ponferradina (2-0)

Sobre el partit: "Si no guanyàvem estàvem fora. Hem fet el partit que tocava. Posar-te per davant et dona tranquil·litat, però ni amb el segon acabes d'estar tranquil. Avui estic molt content amb l'actuació d'avui. L'altre dia va ser molt dur. Hem aconseguit fer aquest pas endavant que ens permet tenir possibilitats. Avui a descansar i demà a preparar el partit de diumenge".

Del 'tornarem' a ens 'quedarem'?: "L'altre dia el subconscient em va jugar una mala passada. Així som aquí a Sabadell. Per petita que sigui l'esperança, ho lluitem. No depenem de nosaltres mateixos, que és l'òptim. L'equip s'ha reposat del pal que vam rebre l'altre dia. Arribem amb moltíssima ambició. No tenim res a perdre. I això mentalment és molt positiu. Hem parlat del que significava com a grup i l'equip ha donat una resposta magnífica".

Els rivals de la darrera jornada: "Està clar que el Rayo s'ho juga tot per guanyar el seu partit. Amb un punt poden estar a dins del play-off, però no et pots refiar amb 90 minuts. L'Espanyol vol ser campió i hem sentit a Vicente Moreno parlar que volen ser campions i aniran a totes a Alcorcón.

Com s'afronta una jornada amb horaris unificats: "Personalment no sabia resultats fins que ha començat la segona meitat quan he sentit un gol del Rayo. Però no sabia res del Girona. Continua sent difícil".

Edgar, Néstor i Adri, tres dels herois d'Olot: "Tothom ha fet un partit amb una intensitat que requeria el partit. Aquests tres jugadors fa molt temps que estan amb mi i s'ho deixen tot amb mi. Ens han donat moltíssim i encara ens continuen donant moltes coses".

L'aspecte anímic després de la derrota a Alcorcón: "El que vaig fer després de la derrota a Alcorcón és parlar amb els jugadors i posar-ho tot sobre la taula. Com a jugador he viscut aquestes situacions. Els entrenadors estem per guiar i donar suport als jugadors. Arribem molt vius a Miranda".

