Noves mesures: trobades socials de fins a 10 persones i bars i restaurants oberts fins a les 24h

Després que en les últimes setmanes la millora de la pandèmia hagi permès flexibilitzar o eliminar algunes mesures com el confinament i el toc de queda, el Procicat continua reduint les restriccions.

A partir d'aquest dilluns, 24 de maig, les trobades socials poden ser de fins a 10 persones, sense que aquí hi comptin les convivents. També s'amplia l'horari de la restauració i bars i restaurants podran obrir de les 6h a les 24h. A cada taula hi podrà haver sis persones com a màxim, també exceptuant les persones convivents i l'aforament interior està limitat al 50%.

Els comerços també poden obrir amb la meitat de l'aforament permès. Les activitats culturals es poden fer fins a les 24h amb un aforament limitat al 70%.

A les universitats l'aforament s'amplia al 50% en tots els cursos, la mateixa capacitat que es marca pels centres cívics, on no hi ha limitacions d'edat. Les fires i congressos i els actes religioses es poden celebrar igualment amb l'aforament limitat a la meitat.

Tant en les activitats culturals, com als actes religiosos, els congressos i les fires l'aforament està limitat, però sent de fins a 1.000 persones a l'interior i 3.000 a l'exterior o amb ventilació reforçada.

