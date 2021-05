El Taulí redueix la mortalitat per Covid-19 dels pacients amb insuficiència renal

Una investigació liderada pel Taulí ha identificat un nou tractament per reduir la mortalitat per Covid-19 dels pacients que tenen insuficiència renal avançada. L’estudi ha permès concloure que la forma activa de la vitamina D, el calcitriol, aconsegueix reduir de forma notable la mort d’aquests pacients quan tenen el coronavirus.

La investigació l’ha liderat el Dr. Joaquim Oristrell de l’Hospital de Sabadell. El Taulí subratlla que l’estudi ha demostrat que els malalts que prenien calcitriol tenien un 34% menys de probabilitats de morir per Covid-19 que els no tractats. Mentre que “aquesta reducció de mortalitat va ser del 43% si els pacients patien insuficiència renal avançada”, destaca Oristrell. L’estudi s’ha fet observant l’evolució de 8.076 pacients adults tractats amb calcitriol a Catalunya durant els darrers mesos.

En aquesta investigació, el Taulí ha treballat conjuntament amb la Universitat de Barcelona, l’Institut Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques i l’Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. “Aquest estudi apunta que el calcitriol, que és la forma hormonal activa de la vitamina D, tindria més potencial que altres derivats de la vitamina D per frenar les formes greus de la Covid-19”, conclouen els investigadors. Tanmateix, també adverteixen que el calcitriol pot induir hipercalcèmia i no s’hauria d’administrar sense supervisió mèdica, i apunten que cal fer més estudis per comprovar la seva efectivitat en la població sense insuficiència renal.

La recerca, titulada Association of Calcitriol Supplementation with Reduced COVID-19 Mortality in Patients with Chronic Kidney Disease: A Population-based Study, s’acaba de publicar a la revista d’accés obert Biomedicines.

