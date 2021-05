Els Pets i Miki Núñez triomfen per la diversitat a Castellar

A Castellar, aquest cap de setmana, han pogut tornar a gaudir dels concerts multitudinaris gràcies a la tasca de Suma+ per la diversitat a les aules. L’entitat, sorgida de la Federació d’AFAs de la vila, va programar una sèrie de tres concerts entre la nit del divendres 21 i la tarda de dissabte 22 dins la Marató de la Diversitat, que lluita per recaptar fons per l’atenció de les persones amb diversitat funcional als centres escolars del municipi.

La cita va incloure els concerts de noms importants de la música catalana, com Els Pets, El Pot Petit i Miki Núñez, i va aplegar un total de 3.000 persones entre els tres esdeveniments a un emplaçament al polígon Pla de la Bruguera que ha de convertir-se en espai per a actuacions a l’aire lliure al municipi.

“Estem súpercontents amb el resultat, i tothom està pensant ja en l’any que ve”, explica Rat Basterretxea, presidenta de Suma+. La castellarenca indica que ha sigut tot un repte dur a terme aquests concerts: després d’una primera edició al 2019, amb diverses activitats més modestes, la idea era celebrar els concerts el passat any 2020. La pandèmia de Covid-19, però, els va obligar a ajornar l’esdeveniment fins ara.

Precisament per aquest context pandèmic, Basterretxea destaca que “ha sigut un èxit de participació total”, emplenant gairebé totes les localitats amb 1.000 persones per concert. A més, la presidenta de l’entitat destaca que “des dels grups ens han posat facilitats sempre”, també reprogramant la cita per aquest passat cap de setmana.

A falta de confirmació final, per a Suma+ els concerts i tot el que els ha envoltat han significat pràcticament els 19.000 euros anuals que necessiten per ajudar a la diversitat a les aules de Castellar del Vallès. Una fita a la que ha contribuït l’alumnat dels diferents centres de la ciutat, que ha venut samarretes de l’associació i diferents participacions a sortejos, així com fins a 40 voluntaris de l’associació. Basterretxea puntualitza que encara hauran de doblar aquesta xifra amb altres activitats, ja que al 2020 la pandèmia els va impedir recaptar res.

Pel que fa a la celebració de concerts, la presidenta de l’associació diu que aquesta Marató de la Diversitat 2021 ha significat també el tret de sortida pels actes massius a l’espai del Pla de la Bruguera que es projecten pel futur. “Hem començat amb una cosa controlada, tot i que hi caben fins a 4.000 persones”, explica Basterretxea.

