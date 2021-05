El principal repte dels mercats: atraure clientela jove

El comerç de proximitat ha estat el focus d’atenció els darrers mesos de pandèmia. Actualment, paradistes i comerciants es troben immersos dins d’un procés de transformació, ja que les necessitats del consumidor són canviants. Però, realment, com viuen els paradistes la nova normalitat? Des del Mercat de la Creu Alta volen tirar endavant dues iniciatives. En primer lloc, i de manera conjunta amb el Mercat Central, obriran una plataforma en línia per tal que el consumidor pugui fer la compra des de casa seva. Es realitzarà mitjançant la pàgina web mercatsabadell.cat.

Des del mercat apunten que és una eina per facilitar la compra i atraure gent més jove: “Cal adaptar-nos a l’era digital”. En segon lloc, volen reactivar diferents parades del Mercat de la Creu Alta. Ho faran de la mà de l’Ajuntament, que disposa d’un programa per dinamitzar les parades. El president d’aquest mer-cat, Carles Laguarda, exposa: “Hi ha molts paradistes que s’han jubilat, de manera que les parades estan buides”. Per això, assegura que l’objectiu és fer-les reviure, a més d’incorporar-ne de noves, com per exemple un forn i una drogueria. Un altre consens dels paradistes és que gran part de la clientela fidel és gent gran.

En aquest sentit, l’objectiu a curt termini és aconseguir ampliar el ventall de clients, i atraure la gent jove. Tot i això, la majoria de paradistes tenen confiança que el repte establert s’aconseguirà. “Estem anant pel bon camí”, assegura el Joaquín, peixater del Mercat Central. Una altra paradista del Mercat dels Merinals, l’Estrella, reforça aquesta idea. A parer seu, cada vegada hi ha més joves al barrri. I de retruc, al mercat també: “El mercat els ha cridat l’atenció, i aquest fet ha aconseguit revertir la situació”. Però el repte definitiu és ser el pol d’atracció per a tota la ciutadania del barri. Per contra, Laguarda explica que el mercat és canviant, però que la joventut, per una qüestió de temps, no s’hi ha sabut adaptar.

Davant de la situació actual, els mercats tenen l’esperança de reactivar-se, i sembla que estan ben encarrilats. La clientela està a gust amb el servei que s’hi ofereix. I els paradistes tenen ganes de reprendre “el que eren els mercats abans”. De fet, tornar a esdevenir espai de socialització, per fer ciutat i, sobretot, fer barri. Un repte que ja aconsegueixen el cap de setmana.

