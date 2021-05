L'obertura de piscines, un debat per a la ciutadania

“Hem de recuperar el que fèiem”

Les piscines municipals i la Bassa obriran les portes el 22 de juny. Mantindran els preus reduïts i les mesures de funcionament anti-Covid per a la temporada d'estiu. L'Ajuntament de Sabadell ultima els preparatius perquè les piscines puguin iniciar el període estiuenc amb les millors condicions. Què opina la ciutadania sabadellenca de la pròxima obertura? A l'Anna Maria, de 64 anys, li sembla fantàstic. Apunta que la societat en general està cansada de les restriccions i de la situació actual. Ella explica que, abans del confinament, acostumava a anar a la piscina un parell o tres de dies per setmana durant la temporada d'estiu. Manifesta que "a poc a poc s'han d'anar recuperant les rutines que es feien abans"

“Les criatures desitgen tornar a les piscines

La Montse, de 42 anys, és mare de tres criatures i està eufòrica perquè obrin les piscines. Per a les famílies, considera que és molt important poder tenir a l'abast un espai com la Bassa: "Quan arriba l'estiu i comença a fer molta calor, les criatures frisen per poder gaudir de l'aigua i refrescar-se una mica". Així doncs, manifesta que aquests espais d'esbarjo són essencials per poder començar a tenir una "vida normal". Però, d'altra banda, la Montse té clar que tot i flexibilitzar-se les mesures, cal tenir en compte que continuem immersos dins d'un escenari de pandèmia: "Les piscines han d'estar regularitzades, amb una precaució i amb un ordre de seguretat establert". Finalment, conclou que l'oci és necessari, però sempre "amb una mirada crítica" envers la situació pandèmica actual.

“No ens podem banyar amb mascareta”

El Sergi, de 19 anys, opta per mantenir-se en una posició més rígida. Ell considera que no s'haurien d'obrir les piscines municipals. "Encara és d'hora", reivindica. En aquesta línia, manifesta que pot ser un descontrol. Ho exemplifica amb l'ús de la mascareta i creu que la gent no en portarà."No ens poden obligar a banyar-nos amb mascareta, sembla una broma". El Sergi té por que l'espai no estigui prou controlat. Segons ell, es poden produir aglomeracions. Per aquests motius, anhela que les piscines estiguin controlades i amb restriccions.

