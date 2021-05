Tallen la Gran Via per aconseguir una Sabadell més verda 

El canvi de data del festival organitzat per l'agrupació La Regadora ha generat malestar entre els membres de l'entitat. Per aquest motiu, han ocasionat un tall a la Gran Via com a símbol de protesta, sota el lema Canviem el sistema, no el clima. El tall s'ha emmarcat dins d'un ambient familiar i pacífic, sense cap incident, on s'ha llegit un manifest el qual ha assenyalat el descontentament dels membres de l'entitat.

La Regadora està integrada per una cinquantena de col·lectius sabadellencs que havien organitzat un espai de fira per poder visibilitzar projectes de sostenibilitat ecològica de la ciutat, el 5 de juny. Però, segons l'entitat, l'Ajuntament ha mostrat una negativa a cedir els espais per la jornada, per aquest motiu es trasllada el festival al 18 de setembre.

L'acció reivindicativa, amb la participació d'una quarantena de persones, ha estat col·locar testos amb plantes a la calçada de la Gran Via a l'alçada de l'Artèxtil a les sis de la tarda, durant 10 minuts. Les plantes han estat el símbol per reivindicar "una Sabadell més verda". L'objectiu de la protesta ha estat mostrar públicament el seu desacord amb la decisió pressa per l'Ajuntament de canviar de data el seu festival. Una membra de La Regadora, Júlia Alsinet, lamenta que "es trobin a tres setmanes de l'esdeveniment i s'ajorni", en aquest sentit afegeix que "estem en un punt que l'emergència ens aboca a haver d'actuar".

La Regadora neix amb la voluntat de fer front a l'emergència climàtica i buscar propostes conjuntes al voltant del model de la ciutat. Tal com asseguren des de l'entitat, el 18 de setembre es crearà un espai de tallers i activitats culturals a més de realitzar-se debats d'idees i projectes nous. En aquesta línia Alsinet reivindica que "cal seguir lluitant per trobar alternatives del model ciutadà actual". Encara que el festival s'ajorni, des de La Regadora han assegurat que la manifestació contra el canvi climàtic es mantindrà en la data assenyalada, el 5 de juny.

