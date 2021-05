El Sabadell es juga la permanència en una última jornada d'infart a Anduva

El Sabadell, per tercer any consecutiu, s'ho jugarà tot en l'últim partit de la temporada. Miranda d'Ebro es podria afegir als feliços episodis d'Olot i Marbella. Aquesta vegada no n'hi ha prou a guanyar. El Sabadell necessita l'ensopegada de dos dels seus tres rivals directes en una jornada que començarà, en horari unificat, el diumenge a les 21 h. Serà una nit molt intensa, en 90 minuts es produirà el desenllaç definitiu per una temporada atípica i dura pels arlequinats. Han arribat vius al final i ara volen donar una enorme alegria a la seva afició perquè pugui tornar a gaudir partits del futbol professional la pròxima temporada a la Nova Creu Alta.

Perquè això passi, s'hauran de complir diverses premisses. Fer la feina i esperar seria el titular. Arribar als 46 punts fa augmentar les possibilitats de salvació del Centre d'Esports fins a gairebé el 60% (16 de 27 casos). Això sí, amb un matís molt important: hauran d'acompanyar almenys dos dels tres resultats dels rivals directes: Alcorcón (contra Espanyol); Logronyès (davant Las Palmas) i Lugo (a Vallecas contra el Rayo Vallecano). L'equip d'Antonio Hidalgo necessita dues ensopegades. Si Alcorcón suma i guanyen Logronyès i/o Lugo es consumarà el descens a la Primera RFEF. Una combinació força rocambolesca salvaria el Sabadell amb només un punt. Surt guanyador pel goal-average general en un hipotètic triple empat a 44 punts amb Lugo i Logronyès.

Els dos haurien de perdre i evitar que s'hi afegeixi el descendit Castelló. Llavors no hi hauria cap opció.

Tampoc és la primera vegada que s'hi troba, l'equip arlequinat, i en la majoria d'ocasions n'ha sortit beneficiat. La temporada 72/73 va evitar una promoció de permanència a Segona A amb una victòria davant el Racing (3-0) i la derrota del Còrdova a Múrcia. El 1977 va ascendir a Segona amb el gol de Fernando Muñoz a l'Olímpic Xàtiva combinat amb la derrota del Mallorca a Tarragona. I a Segona B, la temporada 2001/02, també va evitar una promoció de descens guanyant a Saragossa (1-3) i amb l'ensopegada del Beasain a Terrassa.

Definitiu. Antonio Hidalgo ja ha viscut situacions molt semblants a la banqueta arlequinada. "Ara ja és una final, l'última, i tenim un repte majúscul. Hauríem volgut arribar depenent de nosaltres, però estem vius i mentalment arribem en una bona situació", ha explicat. Sobre el fet d'estar pendent d'altres escenaris, també ho deixa molt clar. "Hem de centrar tota l'energia en el nostre partit a Anduva. De res serveix conèixer la resta de resultats. No està a les nostres mans. El més important és guanyar i després ja veurem". Tampoc ha volgut referir-se al seu futur passi el que passi. "Sabeu que tinc un any més de contracte, però ara mateix pel meu cap només passa competir al màxim nivell i guanyar a Anduva. Ens juguem la vida. Lluitarem fins a l'últim segon". Tota la plantilla ha viatjat a Miranda d'Ebro -en un vol via Bilbao-i en la seva sortida de l'Estadi han rebut, una vegada més, el suport de l'afició.

El Mirandés no es juga res -només la possibilitat d'ascendir un lloc a la classificació i acabar vuitè- i el seu entrenador, José Alberto López, ha dit que marxa després de no acceptar l'oferta de renovació del club. Tot apunta que el seu destí serà el Màlaga. El duel serà dirigit pel collegiat Javier Iglesias Villanueva, del Comitè gallec. Amb ell mai ha perdut el Sabadell aquesta temporada: empats davant Saragossa (0-0) i Sporting (1-1) i victòria a Las Palmas (0-1) on va expulsar el porter local. També va xiular el Caudal de Mieres-Sabadell (0-1) en el play-off de Tercera Divisió que va certificar l'ascens del conjunt arlequinat a Segona B. Ara podria ser testimoni d'una salvació agònica a Anduva.

LES OPCIONS DE PERMANÈNCIA

El Sabadell se salva

Si guanya i:

- Alcorcón no suma i Logronyès empata o perd.

- Alcorcón no suma i Lugo empata o perd.

- Lugo i Logronyès no fan més d'un punt.

Si empata i:

- Logronyès i Lugo no sumen i Castelló no guanya.

El Sabadell baixa

Si perd: sempre

Si empata i:

- Logronyès i Lugo sumen.

- Logronyès i Lugo no sumen i guanya el Castelló.

Guanya i:

- Alcorcón suma i Logronyès guanya.

- Alcorcón suma i Lugo guanya.

- Lugo i Logronyès guanyen.

TOTAL POSSIBILITATS EN CAS DE VICTÒRIA:

(Estudi de Ramón Serravinyals i Terés)

59,25 per cent (en 16 de 27 casos)

POSSIBILITATS EN CAS D'EMPAT:

2,47 per cent (en 2 casos de 81)

POSSIBILITATS SENSE CONDICIONANTS:

20,23 per cent (en 17 de 81 casos)

