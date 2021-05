Junts per Sabadell es fixa l'objectiu de retirar els materials d'amiant

L'amiant tornarà a ser el focus d'atenció al Ple de l'Ajuntament. El grup municipal Junts per Sabadell té previst presentar la proposta de creació d'un pla per retirar tots els elements amb amiant de la ciutat, al pròxim ple ordinari del dia 1 de juny. A més, volen fomentar l'elaboració de campanyes de conscienciació respecte als danys que provoca aquest material.

L'amiant és un mineral cancerigen que presenta una estructura fibrosa i s'ha utilitzat en molts materials del sector de la construcció, com dipòsits d'aigua; així com productes domèstics, canonades, jardineres o frens de vehicles. Tot i això, és un material potencialment perillós. Per aquest motiu, l'any 2002 va ser prohibit, tot i que avui dia, encara existeixen molts materials d'amiant. Segons confirma Junts, al Vallès Occidental hi ha hagut un augment sobre un 28% de la mitjana de Catalunya de la incidència de l'amiant.

A conseqüència dels riscos, l'any 2018, en l'àmbit local i a instàncies de la Federació de Veïns de Sabadell, es va presentar una moció al Ple de l'Ajuntament, aprovada per la unanimitat en l'anterior mandat, on es posava de manifest la perillositat de l'amiant amb arguments tècnics i científics i s'acordaven uns acords per a posar en pràctica.

Tot i això, des del Junts per Sabadell lamenten "que no s'hagin percebut canvis reals des de l'arpovació de la moció". Els grups municipals tenien el compromís de posar-se a treballar envers al tema i s'havien fixat com a objectius desamiantar tots edificis públics el 2028 i eliminar tots l'amiant l'any 2032. El regidor, Francesc Baró, lamenta que "no s'hagi posat en pràctica cap dels acords", afegeix que "les dates establertes no estan tan lluny". Per això es volen comprometre a revertir la situació i així "millorar la salut de la ciutadania", tal com ha assenyalat Baró.

Publicitat

Des de fa anys, la comunitat científica ha investigat i provat que la pols de l'amiant és un carcinogen de primer ordre que és el causant responsable i l'única causa coneguda de la totalitat dels mesoteliomes, càncer agressiu sense cura, d'un 10-15% dels càncers de pulmó i alguns càncers de laringe i esòfag.

MATAS S'ESTRENA COM A PORTAVEU

El nou portaveu del grup municipal Junts per Sabadell s'ha estrenat en la presentació de la moció. Matas ha deixat clar que els pròxims dos anys serviran per consolidar la trajectòria de Junts, de forma contundent etziba que "no canviarà el guió, ja que està satisfet". En aquest sentit, ha assegurat que des del dia d'avui treballarà amb força per "recollir les llavors del que han sembrat". Per això ha remarcat que sent una "doble satisfacció" per la nova consellera de justícia Lourdres Ciuró i la seva nova posició com a portaveu del seu grup municipal a l'Ajuntament.

Publicitat