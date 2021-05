Pepe Martí buscarà fer un pas més a la F4 espanyola

Després d'acariciar la victòria a Spa-Francorchamps, el dia de la seva estrena al Campionat d'Espanya de la F4, arriba la segona cita del calendari, on Pepe Martí buscarà fer un pas més a la prova de Navarra. Instal·lat a la segona posició de la classificació general del campionat amb 32 punts, com segon de rookies i primer espanyol, Martí intentarà escurçar la distància amb Dilano Van't Hoff, del que el separen 33 punts, i distanciar-se de la resta de rivals. No serà una missió fàcil si es té en compte el gran talent i la quantitat de monoplaces presents a la F4 Spanish Championship 2021, amb 25 inscrits per al meeting de Los Arcos, la immensa majoria arribats de tot el món.

"Començar la temporada amb un podi va ser molt positiu i em va donar confiança, però ara l'exigència es multiplica, ja que s'ha de mantenir o intentar millorar la posició, sabent que hi ha gent molt ràpida que ens donarà guerra, així que serà tot un repte", explica. A favor seu hi ha la gran capacitat d'evolució i la competitivitat que va demostrar a Spa, on va acabar cinquè, segon i sisè, respectivament, en les tres carreres celebrades. Al circuit de Navarra el pilot intentarà posar en pràctica l'aprenentatge adquirit a Bèlgica, i continuar amb les bones sensacions quan va poder rodar per primera vegada al traçat navarrès recentment, als tests col·lectius de la F4 espanyola: "Vam estar dos dies i vam ser dels més ràpids, tot i que tenim uns punts dèbils que esperem millorar abans de la sessió de classificació del dissabte".

Si bé és cert que els números són els que manen i marquen els objectius a qualsevol competició de motorsport, la principal missió per a Pepe Martí és progressar: "Com a Spa, espero aconseguir uns bons resultats per poder seguir dins de la lluita per al campionat, però no hi ha un objectiu concret en l'àmbit de resultats per al cap de setmana, sinó millorar tanda rere tanda i trobar la millor manera de fer les coses".

