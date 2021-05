La pacificació, a l’espera del pàrquing

La pacificació dels carrers ha arribat per quedar-se. Si bé a Sabadell ja fa dècades que al centre històric els vianants tenen prioritat i hi conviuen amb els vehicles dels veïns i el transport de mercaderies, en el mandat anterior es va presentar un projecte –exposat públicament al Passeig– per ampliar aquesta idea amb més carrers per a vianants i altres actuacions per pacificar-los. Però del que es va plantejar al que hi ha ara, què s’ha fet i què ha canviat?

Hi ha un element sobre el qual, a hores d’ara, argumenta la seva resposta: l’aparcament d’FGC al passeig de Manresa, de titularitat municipal després de comprar-lo a l’ens ferroviari per 4,8 milions d’euros aquest mandat. Tant el Govern, com l’oposició i els comerciants creuen que la posada en marxa d’aquest equipament permetrà reconfigurar la mobilitat del Centre, però el debat no es vol enfocar en aquesta àrea de la ciutat, sinó que es vol fer a escala de tot el terme municipal.

En la reordenació de la mobilitat local, es volen tenir en compte diferents àmbits: el comercial n’és un però no l’únic, ja que també s’inclou l’educatiu amb el desplegament de camins escolars segurs entre casa i l’escola i, per exemple, els entorns que envolten els centres sanitaris, especialment el Taulí i els centres d’atenció primària (CAP).

Prioritat per a vianants: als eixos comercials però també a les escoles

Actualment, el pla de pacificació de Sabadell implica crear eixos de prioritat invertida, amb el vianant com a protagonista, i en què de totes maneres també puguin passar els cotxes, sobretot dels veïns, el transport de mercaderies i serveis públics. Els darrers exemples que ha executat el Govern són al carrer de la Concha Espina de Campoamor i al voltant de l’escola Pau Casals de la Concòrdia. A finals del 2022 es preveu tenir pacificat el tram del carrer de la Indústria (Centre), entre Sant Joan i Sant Llorenç.

El nou espai mantindrà els arbres que actualment existeixen, als quals se sumarà un conjunt d’espais verds en forma de parterres. També es reformarà la plaça de la Fuensanta de Ca n’Oriac, que viurà un procés de remodelació per prioritzar els espais de vianants amb voreres més amples i plataforma única a canvi de reduir les places d’aparcament. En aquest cas, les obres estaran enllestides abans. La idea és licitar-les aviat, que les obres comencin a l’estiu i durin set mesos, de manera que estarà acabada la primavera de l’any que ve.

La regidora de Desenvolupament Urbà, Mar Molina, explica que “la idea és exportar els eixos de prioritat invertida, en què tot vagi a favor del vianant, a tota la ciutat, perquè és el futur”. Juntament amb les actuacions en carrers concrets també n’hi haurà d’altres per fer camins escolars cap a les escoles Samuntada i Joaquim Blume, tot i que se n’estudien d’altres. Molina remarca que fer aquestes actuacions suposa donar forma a un trencaclosques complex en què intervenen molts elements diversos.

“No podem tallar un carrer sense pensar que hi ha gent que va amb vehicle o autobús, reivindica. La regidora remarca la feina que fa l’executiu perquè considera que exemples com la reforma del carrer de Sant Pere no s’haurien de fer “sense una visió global ni una zona zero com l’aparcament del Centre”. Mar Molina assegura que el document de treball elaborat per l’anterior govern en què es proposaven actuacions en més d’una desena de carrers del Centre per afavorir la mobilitat sostenible està servint de base als tècnics per treballar els projectes que vol dur a terme el Govern, però no es preveu implementar-los almenys a curt termini.

Paral·lelament, el consistori està pendent de l’aprovació del projecte executiu de la reforma del passeig de la Plaça Major, que ha de guanyar arbres i un sortidor d’aigua, entre d’altres. Posteriorment s’iniciarà el concurs per licitar les obres, que no es preveu tenir enllestides abans d’acabar el 2022.

Aparcaments: la clau de volta de la mobilitat al Centre

L’etern debat sobre la mobilitat del Centre té en l’aparcament del passeig de Manresa el principal subjecte. Es tracta d’un equipament amb capacitat per a gairebé 400 vehicles del qual l’estructura ja està feta i falta adequar-lo perquè entri en funcionament. Això sí, abans s’ha de resoldre la negociació amb la concessionària del pàrquing de Doctor Robert, Saba, per poder-los unir i presentar el projecte sobre el seu futur.

Disposar d’aquest nou aparcament permetrà a Sabadell disposar d’una “zona zero”, com descriu la regidora Mar Molina, per desencallar la mobilitat de l’espai central de la ciutat. Tenir un aparcament d’aquestes característiques obrirà la porta perquè actuï com a aglutinador i s’eviti el trànsit rodat que només busca aparcament. Alhora, aquestes places per aparcar permetran alliberar-ne de l’exterior i guanyar nous espais per a vianants.

Un dels darrers projectes que va presentar el quadripartit implicava reconvertir els laterals del pàrquing del Vapor Turull, al carrer de la Creueta, en zones d’estada i de joc amb arbres. A hores d’ara es treballa amb la idea de naturalitzar-lo.

Urbanisme tàctic: una oportunitat realçada gràcies a la pandèmia

Al carrer de les Tres Creus, al de la Indústria o al passeig dels Almogàvers, per exemple, es va aprofitar la pandèmia per ampliar les actuacions d’urbanisme tàctic que ja va impulsar el govern quadripartit. També es va aprofitar per ampliar el tall de l’eix central dels diumenges a tot el cap de setmana. En aquest sentit, en una línia similar i per fomentar la rotació dels vehicles, en els darrers anys s’ha posat en funcionament el sistema de Petó i Adeu, en diferents enclavaments del Centre: carrer de la Indústria, Escola Pia i Corominas.

Des de l’actual Govern, però, no en són partidaris i Mar Molina assegura que no n’hi haurà més. “No ens agrada gaire, hem d’evitar que els cotxes vagin als col·legis”, i apunta que, a part dels llocs on s’han posat, n’hi havia d’altres que tenien igualment problemes. Ara, amb la reforma del primer tram del carrer de la Indústria, la regidora comparteix que “potser no tindrà gaire sentit” mantenir aquest sistema d’aparcament per deixar els nens a l’escola i marxar, i podria desaparèixer d’aquest punt.

