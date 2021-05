Montcada tindrà el primer centre educatiu dels 0 als 16 anys de l'àrea metropolitana

Montcada i Reixac tindrà el curs 2023-2024 el primer institut escola amb escola bressol de tota l'àrea metropolitana de Barcelona. Es tracta d'una aposta per cursar l'educació dels 0 als 16 anys en un mateix equipament, i que permetrà integrar l'actual escola bressol municipal del barri de Can Sant Joan a l'institut escola El Viver. Per fer-ho possible, caldrà construir un nou edifici en una zona que actualment s'utilitza com espai d'esbarjo. La Generalitat assumirà el cost dels treballs, d'1.800.000 euros, un import que l'Ajuntament avançarà i que el Govern retornarà en tres anualitats entre 2022 i 2024. En total hi haurà unes 30 places per a escola bressol i 500 per a l'institut escola.

La incorporació de l'escola bressol comportarà canvis en l'entorn de l'edifici actual de l'institut escola, un equipament que va integrar escola i institut al 2019 i que ara veurà com s'aixeca un bloc de nova planta en un espai que ara es fa servir com a zona d'esbarjo. "S'hi va fer una aposta per al curs 20192020 per reconvertir l'escola El Viver en institut escola per evitar l'abandonament escolar i la pèrdua d'alumnes d'un centre a l'altre, i ara apostem per integrar-hi l'escola bressol perquè dels 0 als 16 anys els nens segueixin al mateix centre", explica en declaracions a l'ACN l'alcaldessa de Montcada, Laura Campos.

El canvi en l'equipament preveuen que tingui un impacte en el barri i la comunitat que l'envolta, un pas endavant que és possible gràcies a l'entesa entre Generalitat i Ajuntament. Així, el consistori assumirà la redacció del projecte, la licitació i la direcció d'obres, i avançarà els diners que costa dur-ho a terme, 1.200.000 euros corresponents a la construcció de la nova escola bressol i 600.000 euros de l'adequació de l'escola. D'acord amb e conveni acordat, la Generalitat retornarà els diners en tres anys, de 2022 a 2024.

Actualment, l'escola bressol municipal de Can Sant Joan es troba en un bloc de pisos, i té 40 anys d'antiguitat. Després de les múltiples reparacions i ajustos que s'han fet en aquestes quatre dècades, el consistori considera que la seva vida útil havia topat amb un sostre que només es podia resoldre amb un nou emplaçament, fet que suposarà "una dignificació" del servei, tant per a les famílies com per als treballadors, segons Campos.

