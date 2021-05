L'Ajuntament engega una campanya per disparar el reciclatge orgànic

Aconseguir un 55% de reciclatge dels residus a la ciutat: aquest és l'objectiu de l'Ajuntament per arribar al topall mínim marcat per la Unió Europea per l'any 2030. En aquest sentit, el consistori sabadellenc ha presentat aquest dilluns 31 de maig al matí la campanya Separem bé per reciclar millor!, integrada en la Setmana del Medi Ambient. I és que el proper dia 5 de juny és el Dia Mundial del Medi Ambient, i des de l'Ajuntament de Sabadell han volgut destacar la necessitat d'augmentar el percentatge de brossa reciclada, especialment en la fracció orgànica.

"La part orgànica comporta un 40% de la fracció rebuig, i cal que fem una campanya específica perquè la gent faci reciclatge d'aquesta matèria orgànica", ha explicat Jesús Rodríguez, regidor de Cohesió Territorial, encarregat de la recollida i tractament de residus. La fracció orgànica és molt rellevant pel que fa al seu reciclatge, ja que permet entrar en el "cicle de transformació cap a la biomassa però també cap al biogas". Alhora, el també tinent d'alcaldessa destacava que cal accions com aquesta perquè "entre tots i totes poguem reciclar més l'orgànica per potenciar un millor medi ambient".

La campanya estarà activa durant tota la setmana i, ha indicat Rodríguez, implicarà el repartiment de "8.000 cubells i 250.000 bosses orgàniques compostables" entre la ciutadania de Sabadell que s'apropi als punts blaus de la ciutat de Can Llong i del sud, al Parc Central del Vallès. Es tracta de cubells amb obertures perquè surti l'aigua de la brossa orgànica "a fi de que pesi menys, alhora que fa que no es depositi dins la brossa i faci menys olor", explicava el regidor. Uns cubells i bosses que, destacava, "poden arribar a un 10% de la població de la ciutat".

Aquesta iniciativa és una de les diferents amb que el consistori vol millorar el percentatge de reciclatge. Preguntat sobre els codis identificatius a les bosses de les escombraries per controlar la classificació dels residus, Rodríguez ha destacat que "s'estan fent estudis d'implantació a través del Consell Comarcal i el Consorci de Residus", així com "la manera d'emprar els contenidors" i "la recollida porta a porta". Sobre aquesta última, ha dit que "hem de potenciar el porta a porta a través dels comerços i algunes zones susceptibles de la ciutat". A més, ha dit que són diverses les línies de treball amb el Consell Comarcal per fer més efectiva la recollida de residus.

En aquest sentit, ha destacat el valor de les campanyes com aquesta per fer veure a la població la necessitat de reciclar: "la conscienciació és primordial per poder anar cap a un reciclatge més efectiu", ha dit.

