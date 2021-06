Calzada: "Sense el suport de l'Ajuntament no podrem fer un pressupost ambiciós per pujar"

Clar, contundent i directe. Així ha estat la intervenció del president del Consell d'Administració del Centre d'Esports, Esteve Calzada, per fer balanç de la temporada, analitzar els motius del descens i, sobretot, explicar les claus de futur a la nova Primera Divisió RFEF. El seu missatge global ha estat de tranquil·litat en l'aspecte institucional i financer del club, confirmant la continuïtat del projecte per part del grup inversor del qual ell en forma part, però també ha afegit uns condicionants molt concrets per poder aspirar a un retorn ràpid i consolidar el club en el futbol professional. Tot plegat en l'anomenat 'Tracte Tornarem".

En una llarga compareixença de més d'una hora en solitari, Calzada ha desgranat molts temes, primer en solitari i després responent totes les qüestions que se li plantejaven. Ha volgut demanar disculpes a tothom per no poder assolir l'objectiu de la permanència i ha repartit agraïments entre els treballadors del club per la seva implicació en una situació difícil, l'afició, pel seu suport malgrat no poder accedir a l'Estadi durant tota la temporada, el cos tècnic i jugadors pel seu esforç i lluita fins a l'últim moment, i el grup inversor per mantenir el seu compromís i completar l'ampliació de capital de 5 milions d'euros tot i trobar-se l'equip en posicions de descens.

"No es pot convertir en una excusa, però ha estat una temporada extremadament excepcional i complicada per a nosaltres, amb moltes dificultats des de l'inici. S'han fet coses bé i altres malament perquè s'ha baixat. Es parla molt del mercat d'hivern, però es van intentar diverses operacions i al final no van sortir. També cal tenir en compte el límit salarial, que era inferior al d'altres clubs. Coneixíem els nostres recursos i no volíem posar en risc la supervivència del club", ha explicat.

PROJECTE INVERSOR

El futur immediat és el que més preocupa al soci i seguidor arlequinat. Calzada ha deixat clar que "el nostre projecte es manté intacte. El descens era un descens que podia passar. El grup inversor del qual formo part continuarà fent la inversió prevista. Estem parlant d'un club sanejat, amb fons propis positius i amb recursos. Tot això després de fer una inversió de 8 milions d'euros des de la meva arribada a Sabadell fa quatre anys. Ara mateix, el Centre d'Esports és com un fill que no els pots deixar".

PROJECTE ESPORTIU: HIDALGO I MANZANERA

Tots dos tenen contracte amb vigor, però han aparegut dubtes sobre la seva continuïtat. En el cas del tècnic, alimentats pel mateix Hidalgo. "Té contracte i volem que continuï" ha dit Calzada com a titular. A partir d'aquí venen els matisos. "Parlarem cara a cara aquest dijous, amb calma, i estic segur que Hidalgo vol conèixer detalls del projecte esportiu i quines possibilitats econòmiques té per fitxar. És lògic perquè Hidalgo és un entrenador competitiu i vol el millor. Ara mateix, però, el cos tècnic està renovat i, de fet, jo li volia oferir la renovació quan estàvem en la pitjor situació de la temporada per demostrar-li la nostra confiança absoluta".

Sobre el director esportiu, José Manzanera, més assenyalat per les crítiques per la falta de reacció en el mercat d'hivern, el president ha deixat incògnites obertes. "Ens reunirem també amb ell perquè faci una anàlisi de la temporada, els motius de no aconseguir l'objectiu i després es farà una valoració de la seva proposta per decidir el millor pel club".

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT

El futur esportiu anirà lligat a dos escenaris, segons Calzada. "Encara que estigui assegurada la continuïtat del club, considerem que estem davant d'una oportunitat històrica per consolidar el Centre d'Esports en el futbol professional. Però amb els inversors actuals no en tenim prou. El Centre d'Esports posa la ciutat en el mapa estatal i s'ha parlat moltíssim de Sabadell als mitjans, no només locals sinó estatals. Això és molt important. Fora de Catalunya hem notat que s'estima molt el Sabadell. Cal més recursos per enfortir el projecte".

TRACTE TORNAREM

En aquest punt, el president arlequinat ha canviat el seu to i s'ha tornat molt més contundent. "Proposem fer un tracte amb la ciutat i crear el 'Tracte Tornarem'. És molt fàcil dir que tornarem i això és molt difícil d'aconseguir. Vam pujar amb el sisè pressupost del nostre grup. Ara ens trobarem amb clubs amb un gran potencial econòmic i, sobretot, amb ajudes externes de tota mena. Nosaltres no podem prometre coses impossibles sense tenir el suport de tres branques claus: socis, empreses de la ciutat i l'Ajuntament".

5.000 SOCIS

"És vital augmentar la massa social i volem arribar a l'objectiu dels 5.000 socis. La ràtio de nombre d'habitants/socis del Centre d'Esports és dels més baixos de l'estat espanyol i això ha de canviar".

MOBILITZAR EMPRESES

"Necessitem la mobilització de l'empresariat sabadellenc. Amb 300.000 euros de patrocinadors locals no pujarem, necessitem arribar a un o dos milions en aquest concepte. Neccesitem el teixit empresarial més potent de la ciutat".

SUPORT INSTITUCIONAL

Aquest punt ha estat el més calent de la roda de premsa. Calzada ha parlat molt clar: "Fins ara, la resposta de l'Ajuntament ha estat decebedora. No pot ser que encara no s'hagi pagat -tot i està aprovat- la remodelació de la gespa que es va fer a principi de temporada o que tinguem de pagar per entrenar a unes instal·lacions municipals que no estan a l'altura i ens obliga a anar al CAR de Sant Cugat. I ara, amb el descens, el primer que ens diuen és que ens haurem de fer càrrec de les despeses de l'Estadi com la llum o l'aigua. No podem continuar així i faig una crida als polítics de la ciutat perquè reflexionin sobre la transcendència de tenir el club al futbol professional. La ciutat es veurà molt beneficiada".

DOS ESCENARIS

Calzada ha condicionat el pressupost de la temporada 21/22 a la resposta de l'Ajuntament. "Si no hi ha el suport institucional, no podrem fer un pressupost per aspirar de debò a l'ascens", ha dit de manera categòrica. "Fa gairebé 4 anys la situació del club era tètrica i ara té un gran futur si tothom s'implica. Nosaltres seguirem lluitant, però ens plantegem dos escenaris: amb l'única aportació dels inversors farem un pressupost per anar fent a la categoria i si arriben les ajudes externes, serà molt superior. Volem ser ambiciosos i tornar, però sols no ho podem fer", ha insistit.

INDEMNITZACIÓ PEL DESCENS

Ha valorat la indemnització pel descens -uns 1,2 milions d'euros- que ofereix la LFP. "Ara tenim controlada la situació econòmica i aquesta ajuda ens serviria per fer un projecte esportiu similar a l'any que vam pujar, però considerem que la nova Primera RFEF és molt superior a l'antiga Segona B i per això parlem d'augmentar els recursos destinats a la plantilla i necessitem més implicació. Si no és així, el pressupost no estarà entre els quatre o cinc més alts i després ja dependrà de la sort".

RENOVACIÓ DE LA PLANTILLA

Encara que en temes esportius no ha volgut mullar-se, Calzada ha admès que "es produirà una renovació important de la plantilla. Molt pocs jugadors tenen contracte en vigor i després d'un descens és inevitable una transformació. També cal veure quins sous es podran pagar i analitzar-ho tot una vegada estigui decidida la situació de l'àrea esportiva". Tot apunta que la setmana que ve, es donarà informació més concreta sobre aquesta parcel·la a través del director general Bruno Batlle i el conseller Àxel Torres.

LA PRIMERA RFEF

Esteve Calzada tampoc s'ha pronunciat sobre les preferències del grup en la distribució dels 40 equips de la Primera RFEF. "Hem d'anar coneixent tots els detalls d'aquesta nova categoria perquè ara en sabem molt poc. Només puc dir que estarà molt més a prop del futbol professional que l'antiga Segona B". Aquest dijous està prevista una reunió a la seu de la RFEF a Las Rozas on es donaran més detalls. El director general, Bruno Batlle, hi assistirà. També es podria fer una proposta oficial sobre els dos grups.

