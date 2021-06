El dilema d’Hidalgo: continuar o marxar?

“Sabeu el sentiment que tinc per aquests colors , fa molts anys que estic al club, però hi ha coses que no puc assegurar”, explicava el tècnic, Antonio Hidalgo, a la sala de premsa d’Anduva, preguntat sobre la seva continuïtat a la banqueta del Centre d’Esports Sabadell.

L’arquitecte que va ser capaç de fer creure a jugadors i afició que era possible la permanència a Segona Divisió B, culminada a Olot, i fer realitat, a Marbella, el somni de l’ascens a Segona Divisió, un any i escaig després de la seva arribada, deixava entreveure que enguany les coses serien diferents: Abans de prendre una decisió caldrà parlar amb el president Esteve Calzada.

Hidalgo sempre ha defensat públicament els seus jugadors, però això no amaga que el rendiment d’alguns integrants de la plantilla no ha estat l’esperat: No ens dona per més o a Segona Divisió no podem fer aquests errors, ha repetit el tècnic de Canovelles en nombroses rodes de premsa post-partit. Senyal inequívoc que alguna cosa no acabava de rutllar prou bé.

Descartat l’aspecte econòmic –té contracte en vigor–, una possibilitat seria que Antonio Hidalgo volgués conèixer de primera mà quina serà l’aposta esportiva del consell administratiu i alhora canviar algunes metodologies emprades enguany que no han acabat d’engranar del tot bé.

El dolorós descens a Primera RFEF segur que ha tingut un fort impacte anímic per al tècnic de Canovelles, que com la resta de seguidors arlequinats, confiava cegament amb el Rayo, del seu amic Andoni Iraola, qui finalment no complauria Hidalgo.

I aquest desenllaç, per la forma cruel com s’ha produït, també pot ser un factor decisiu a l’hora de decidir el sí o no, per acomiadar un cicle, curt, però molt intens. En qualsevol cas, caldrà esperar als pròxims dies per conèixer si Hidalgo vol continuar o decidirà posar punt final a una etapa històrica.

Publicitat