FOTOS: Així funciona el punt de vacunació de la Pista Coberta d'Atletisme de Sabadell

El principal punt de vacunació de Sabadell ja està en marxa. La Pista Coberta d'Atletisme ha obert reconvertida com a tal aquest dimarts a les 8 h i així ho farà de dilluns a diumenge fins a les 20 h. L'arrencada ha estat aplaudida pels representats de Salut i l'Ajuntament, que han celebrat la bona acollida que està tenint l'equipament: en els dos primers dies totes les cites prèvies ja estan donades.

"Que tothom s'animi a vacunar-se", ha demanat la gerent de la regió sanitaria Metropolitana Nord, Anna Aran, després de visitar l'equipament. Hi coincideix l'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que celebra que "és un dia històric per Sabadell" en poder comptar amb una instal·lació d'aquestes característiques que "exerceix la capitalitat" ja que és l'únic de la comarca i dona servei tant a tot Catalunya.

L'accés al punt de vacunació es fa en dues etapes. Primer, només poden baixar a la zona de la Bassa i la Pista les persones que acrediten tenir cita prèvia per vacunar-se. Un cop passen el punt de control -qüestió que es resol en segons- poden aparcar tant a la baixada de l'avinguda de Pablo Iglesias, com al camí de Can Quadras i a una esplanada que s'ha habilitat al lateral de la Pista. També s'hi pot arribar amb la línia 15 de la TUS, que fa de bus llançadora gratuït cada 15 minuts des de les estacions Sabadell Plaça Major d'FGC i Sabadell Centre de Renfe.

Un cop a lloc, l'accés al punt de vacunació es fa per la rampa lateral de la Pista, on s'hi han posat tanques de plàstic per ordenar la cua i evitar aglomeracions. A les portes de la Pista s'entrega una mascareta quirúrgica a tothom i gel hidroalcohòlic. Un cop ja a dins, el primer punt és el registre i, a continuació, ja es passa a rebre la vacuna, de Pfizer en aquest cas. Després tothom s'ha d'esperar 15 minuts per si es produeix algun efecte secundari. Precisament, aquest dimarts durant la visita que la premsa ha pogut fer a l'equipament el SEM ha hagut d'atendre almenys una persona que s'havia marejat. Fonts sanitàries expliquen que no s'han donat casos rellevants i que, com en altres situacions, el que compten que es produeixi són marejos per la impressió de la xeringa i similars. Precisament, el SEM té dos box preparats per atendre qualsevol necessitat.

Passats els 15 minuts la persona vacunada ja pot marxar, en aquest cas per la porta que està al darrere, a l'altra banda de l'entrada, de manera que les persones que entren i surten no es creuen. A la sortida, tothom pot demanar un justificant que acredita l'assistència al punt de vacunació.

La previsió tant d'avui com demà és de vacunar 2.592 persones cadascun dels dies, una xifra similar als pròxims de tal manera que en la primera setmana es vol arribar a les 15.000 unitats. Així, la pista arrencarà de forma progressiva, la qual cosa permetrà comprovar que tots els circuits funcionen correctament. A partir de la setmana vinent, si tot va bé i comptant que arribaran més vacunes, la intenció és administrar-ne 42.000 setmanals.

