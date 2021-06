La vacunació a la Pista arrenca amb el 58% dels sabadellencs pendents de la primera dosi

La Pista Coberta d’Atletisme comença a funcionar avui dimarts com a punt de vacunació massiva. Les cites prèvies dels dos primers dies estan plenes, informen fonts del Departament de Salut. La intenció del govern català és vacunar-hi només primeres dosis i, en concret, de les de Pfizer. L’obertura d’aquest equipament permetrà agilitzar el ritme de vacunació i augmentar el percentatge de vacunats. A Sabadell, el 58% de la població encara no ha rebut cap dosi, mentre que un 42% sí i un 22,3% d’aquests han rebut la pauta completa, les dues.

Primeres dosis, de Pfizer

Les primeres persones que s’hi vacunaran són les de la franja d’edat de 50 a 59 anys, una forquilla que anirà baixant a mesura que avanci la campanya de vacunació i sempre dependrà de la disponibilitat de les vacunes, que es preveu que augmenti en les pròximes setmanes.

Inicialment, durant la primera setmana en què la pista estigui en funcionament s’hi administraran 15.500 vacunes, unes 2.500 cada dia, ja que funcionarà de dilluns a diumenge de 8 h a 20 h amb la possibilitat d’ampliar l’horari de tancament a les 22 h. Aquesta primera setmana servirà per comprovar que tot funciona correctament i, alhora, arribar al moment en què la disponibilitat de les dosis permetrà arribar a administrar-ne 42.000 setmanals quan el dispositiu funcioni a ple rendiment, el que es traduirà en unes 6.000 diàries.

Com hi puc anar?

Totes les persones que es vulguin vacunar a la pista hauran de demanar hora al web www.vacunacovidsalut.cat. La previsió és que la pista funcioni com a vacunòdrom fins al 30 de juny, tot i que hi ha la possibilitat que es prorrogui aquesta data. Durant aquest temps, els accessos per l’avinguda de Pablo Iglesias i el camí de Can Quadres estaran restringits i només hi podran passar les persones que es vagin a vacunar. Com que aquest espai de vacunació està obert a persones de tot Catalunya i davant la previsió d’una alta afluència de visitants, a part de l’aparcament que hi ha davant l’entrada de la piscina se n’ha habilitat un altre davant la pista coberta. A part, hi haurà un bus llançadora gratuït de la línia 15 que connectarà les estacions Sabadell Plaça Major d’FGC i Sabadell Centre amb la Pista.

Publicitat