Prorrogat el conveni de l'Ajuntament i el Taulí per ampliar el Frontal Gran Via

El ple municipal ha acordat gairebé per unanimitat prorrogar el conveni entre l'Ajuntament de Sabadell i el Departament de Salut per ampliar l'edifici Frontal Gran Via del Taulí. El nou document manté l'aportació global de 4 milions d'euros compromesos el 2016 pel quadripartit, però amplia el projecte i la seva vigència, ja que expirava a finals d'aquest any i ara ho farà el 2024, quan es preveu que acabin les obres. Tots els partits hi han votat a favor (PSC, Podem, ERC, Ciutadans i Junts) i la Crida s'ha abstingut.

Fins ara, dels 4 milions d'euros previstos se n'han executat 1,6 (40%) a causa de la pandèmia. Inicialment, perquè l'empresa adjudicatària del primer contracte, Acciona, va acabar renunciant a fer les obres i es va haver de refer el concurs per licitar-les i adjudicar els treballs a una altra constructora. El primer conveni tenia vigència fins al 2019 i per això ja es va renovar el gener del 2020, però aleshores la pandèmia va trastocar novament el calendari, que preveia acabar els treballs aquest 2021.

I entremig, el desembre passat el Departament de Salut va presentar la inversió de 40 milions d'euros amb què vol ampliar i modernitzar el Taulí, amb un nou edifici polivalent, que s'anomenarà Ripoll, i la reformulació del Frontal Gran Via. D'aquesta manera, el nou conveni s'ha actualitzat per incloure les noves característiques i el calendari del projecte, que es preveu tenir acabat el 2024, any en què finalitzarà l'acord entre les dues institucions.

Què ha canviat?

Inicialment, el 2016 el projecte del Frontal preveia construir dues plantes amb 72 llits en total, repartits en 18 habitacions per planta que permetrien augmentar la capacitat d'hospitalització de l'històricament saturat servei d'Urgències.

Ara, el projecte preveu destinar usos diferents a les mateixes dues plantes, que ja estan construïdes. A la primera, en comptes de llits d'hospitalització n'hi haurà 20 d'UCI; i a la segona sis quiròfans, la qual cosa permetrà fer 3.000 intervencions quirúrgiques més l'any i es preveu reduir així les llistes d'espera. Paral·lelament, en comptes de 72 llits, l'hospital en guanyarà 105 a l'edifici Ripoll, i no només seran per urgències sinó que tindran un caràcter polivalent tant per servir tant a aquest servei com a hospitalització convencional, hospital de dia i d’altres. Els dos edificis estaran connectats amb el principal del Taulí -el Frontal ja ho està-.

El Departament de Salut té pressupostada l'ampliació del Frontal Gran Via en un total de 10 milions d'euros i preveu tenir-lo enllestit el 2024. Perquè abans, aquest 2021, es vol fer l'edifici Ripoll, que costarà 20 milions d'euros. I completaran la inversió 10 milions d'euros més per les Urgències en el període 2022 - 2024.

