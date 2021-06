Els equips infantils del Club Natació de vòlei, campions de Catalunya

Després dels èxits dels sèniors, que van aconseguir l'ascens a la SuperLliga-2 -estan a l'espera de poder confirmar-ho oficialment si troben el suport econòmic necessari- , el vòlei de base del Club Natació Sabadell també ha assolit excel·lents resultats aquesta temporada. Així, els conjunts infantils -masculí i femení- s'han proclamat campions de Catalunya en les fases finals celebrades a les instal·lacions de Les Naus. També es va disputar la fase final en categoria juvenil femenina, però el Club va caure eliminat als quarts davant el futur campió, CV Sant Cugat.

L'infantil masculí, dirigit per Damià Bauzà, va superar el potent FC Barcelona a les semifinals per 3-1. En el duel decisiu es va enfrontar al CV Arenys, al qual va derrotar per un contundent 3-0. Per la seva banda, l'infantil femení, entrenat per Marta Garcia, va guanyar els seus dos partits de manera més ajustada: 3-2 contra el CV Sant Cugat a semifinals i el mateix guarisme a la final davant el CV Sant Just en duels molt disputats.

Aquest doble títol de Catalunya s'afegeix als aconseguits pels equips aleví masculí i cadet masculí, que també van conquerir el campionat de Catalunya el cap de setmana anterior. Tots quatre, doncs, s'han guanyat a pols la participació en el Campionat d'Espanya que se celebrarà durant aquest mes de juny. El juvenil masculí manté alguna opció d'anar-hi si es produeix alguna renúncia després d'acabar en tercer lloc. Va perdre a semifinals i es va imposar a L'Hospitalet (3-2) en el duel de consolació.

