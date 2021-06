Una usuària del Taulí denuncia que "sóc Covid persistent i fa 15 mesos que estic malalta". És una d'aquelles persones que tenen no s'han recuperat del coronavirus, és a dir, que no acaben de superar la malaltia. Desesperada per la situació, ha presentat una reclamació formal a l'hospital i el seu vídeo de denúncia ha corregut com la pólvora per les xarxes socials. La pacient, que assegura que es va infectar treballant en un centre sanitari, exigeix responsabilitats a l'hospital sabadellenc, reclama que se li facin més proves i li donin un tractament que la pugui curar.

"Des del març del 2020 he tingut quasi 100 símptomes, entre ells set constant, taquicàrdies a més de 177 pulsacions per minut, saturacions d'oxigen fins a 85, he desenvolupat Guillain Barré, m'he quedat sense poder caminar, he necessitat recuperació per tornar a caminar, m'he quedat sense plorar i porto tossint 15 mesos", enumera la usuària, entre una llarga llísta de símptomes que pateix.

La pacient assegura que ha estat diagnosticada d'ansietat i que des de l'hospital "s'han negat a fer-me res més que analítiques convencionals i una ressonància magnètica cerebral després de mesos demanant-li a l'internista que en teoria s'hauria d'ocupar del meu cas". La usuària lamenta que "només han sabut donar-me Valium i enviar-me a casa fins i tot quan no podia caminar".

Cervantes: "Fem tot el possible perquè tots els pacients millorin"

El cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Manel Cervantes, confirma que es tracta d'una usuària de l'hospital i assegura que "fem tot el possible perquè tots els pacients millorin", de la mateixa manera que lamenta que qualsevol persona passi un tràngol com aquest.

Des del centre sanitari es garanteix que a aquesta persona se l'atendrà com a totes les altres i que la seva reclamació seguirà el procediment establert. Cervantes explica que després d'haver fet ja més de 600 visites a pacients amb seqüeles de la Covid-19, "la gran majoria milloren" i afegeix que al Taulí tenen 12 casos realment particulars. Tot i que "molta gent té seqüeles", el doctor subratlla que "la tendència és a millorar" sobretot sis mesos després de patir la infecció. La rehabilitació i la tranquil·litat de saber que no hi ha res greu -en principi perquè es descarta amb proves- són els principals factors que porten a millorar els pacients, tal com explica el responsable d'Infeccioses.

Un punt important a tenir en compte és que tot i tenir aquestes seqüeles, les persones no són contagioses i han generat anticossos contra la malaltia. És per això que Cervantes descarta parlar de Covid persistent sinó que es refereix a les seqüeles de la Covid, perquè el que pateixen aquestes persones són reaccions inflamatòries del cos al virus que han passat i que ja no tenen actiu.

Entre 180 i 200 casos a Sabadell

Segons explicava durant una presentació l'exconsellera de Salut, Alba Vergés, entre un 10% i un 20% dels que han patit la Covid-19 tindran algun d’aquests símptomes persistents. A Sabadell serien entre 180 i 200 persones, tenint en compte que des de l'1 de març del 2020 al 3 de juny del 2021 s'han diagnosticat 18.183 casos positius. Entre els símptomes més freqüents, segons indiquen diversos experts de l’hospital Parc Taulí, es compten no els problemes respiratoris, sinó els neuronals.

