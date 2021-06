Pol Gibert, conseller de Treball en el govern a l'ombra impulsat per Illa

El primer tinent d'alcaldessa a Sabadell i diputat al Parlament de Catalunya, Pol Gibert, serà el conseller de Treball en el govern a l'ombra impulsat per Salvador Illa, president del grup parlamentari del PSC. Els socialistes treballaran i s'organitzaran com un executiu paral·lel a l'actual, format per ERC i Junts, tal com va passar durant els anys de l'expresident de la Generalitat Pasqual Maragall a l'oposició (1999-2003).

Aquesta proposta del PSC té com a objectiu fiscalitzar l'acció del Govern, generar propostes d'actuació i confirmar-se com l'alternativa a la coalició independentista actual per tal de fer el salt a la Generalitat la pròxima legislatura. Illa ha creat 15 conselleries alternatives, que no corresponen exactament a les que lidera Aragonès, i el govern alternatiu comptarà amb dos comissionats i una secretaria de Govern amb tasques de coordinació i suport.

El gabinet a l'ombra es reunirà un divendres de cada quinze dies. De moment, tenen clares quatre grans propostes d'inici: un pacte per la pandèmia, un pacte sobre els fons europeus, un acord per la reformulació dels mitjans públics catalans i una llei electoral per Catalunya, l'única comunitat autònoma que encara no en té una de pròpia.

Gibert, diputat des del 2015

Amb la conselleria de Treball designada a Gibert, el PSC referma la seva confiança en el polític sabadellenc. De fet, el primer tinent d'alcaldessa a Sabadell és diputat al Parlament de Catalunya des del 2015, l'any de les eleccions convocades per l'expresident Artur Mas. El 2017 i als darrers comicis del 14 febrer de 2021 va ser reelegit.

Publicitat