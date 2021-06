44 quilòmetres i 190 metres

[Josep Rof, enginyer industrial i expert en innovació]

Els que em seguiu, ara us estareu preguntant: què és aquesta distància? La longitud mitjana de fibra òptica que s’ha de desplegar a cada polígon industrial? El diàmetre de cobertura d’una antena de telecomunicacions de 5G? La distància que es pot cobrir amb un cotxe elèctric econòmic actual? Doncs no, no és cap d’aquests conceptes. Però sí que es refereix a un altre tema que he tractat en alguns articles: el rodal.

Aquesta és la distància del recorregut que ha preparat la Unió Excursionista de Sabadell (UES) per recórrer tot el voltant de Sabadell. Encara que en algun moment es passa de resquitllada per Sant Quirze, Badia, Barberà o Polinyà, és una volta de 360 graus a la ciutat. Sempre passes per camins que estan en els boscos o en els camps. Només en algun moment es trepitgen voravies o asfalt, però sempre tenim verd a un costat o l’altre del recorregut.

És una volta que recomano fermament perquè és una gran descoberta i, moltes vegades, no diries pas que estàs a Sabadell.

Hi ha un recorregut per caminar o córrer i un altre per pedalar en bicicleta. Si vas a peu, els 44 quilòmetres els pots fer en unes quantes etapes. En el nostre cas, que som una colla d’amics que sortim cada diumenge, l’hem fet corrent en 4 etapes d’uns 11 quilòmetres cadascuna.

Qui el vulgui fer, el millor és que s’inscrigui a la web de la UES (www.ues.cat). S’ha d’anar a Inscripcions activitat i entrar a SABADELL 360°. Un cop apuntats, us enviaran un mapa i els camins (tracks) per anar a peu o en bicicleta. És recomanable portar-los per evitar perdre’s.

I aquest cas, ens permet entrar en el nucli de l’article: la innovació. Tal com diu el DIEC, innovar és “introduir quelcom de nou”. Així, aquest és un clar exemple d’innovació: la UES ha creat una volta a Sabadell en què ningú havia pensat mai. Ja veieu que la innovació no ha d’estar limitada a un entorn empresarial.

Així mateix, és una mostra que sempre hi ha idees noves. Que el “ja està tot inventat” és mentida. Amb una ciutat amb centenars de milers de persones vivint-hi, amb més de cent anys d’excursionisme, mai ningú havia dissenyat un circuit com aquest per gaudir de la ciutat.

També és un exemple que la innovació ho pot fer una entitat de qualsevol dimensió. Des d’una sola persona fins a entitats de milers d’individus.

Aquesta innovació, crear una volta de 360 graus a Sabadell, tampoc està lligada a la tecnologia. Pots fer l’excursió guiada amb un simple plànol. La tecnologia seria un afegit: aquells que disposin d’un dispositiu digital (telèfon mòbil, GPS, etc.) el poden fer servir per facilitar l’excursió gràcies al track corresponent.

La base de la innovació ha estat conèixer el rodal, tenir una idea, dedicar-hi moltes hores, analitzar alternatives, etc. Un cop preses les decisions, ha quedat perfectament definida la volta. Algunes de les alternatives analitzades han estat si era millor passar per les ciutats del voltant, encara que sigui de resquitllada i fer una volta més agradable, que ha estat l’opció escollida, o bé limitar-se estrictament al terme de Sabadell.

Aquest cas no és només un clar exemple del que és la innovació. També és una clara mostra de la vitalitat de la societat civil de Sabadell.

Davant d’aquells que creuen que el sector públic és la panacea, però que ni tan sols és capaç de mantenir mínimament arranjat el rodal, la societat civil innova i fa que progressem. A pesar dels embats que hem tingut darrerament, segur que ens espera un futur millor.

Perquè la realitat és que, per molt que diguin, qui fa realment la innovació són les persones.

