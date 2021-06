Reduir el risc de suïcidi amb intel·ligència artificial?

Un estudi del Parc Taulí posa en relleu que l’ús de la intel·ligència artificial pot reduir el risc de suïcidi. La investigació ha conclòs que el sistema actual de prevenció d’aquesta pràctica no és del tot efectiu i proposa utilitzar les dades ja disponibles per crear una eina de suport a la decisió clínica, que seria una alerta que apareixeria a l’ordinador del metge en cas que el sistema detectés un possible intent de suïcidi. D’aquesta manera, es podrien activar els protocols per intentar evitar-ho.

El doctor Marc Fradera ha liderat l’estudi, que s’ha fet entre 2.100 persones de la província de Barcelona. El doctor subratlla que gairebé la meitat (46%) de persones que es treuen la vida contacten abans amb els serveis d’Atenció Primària, on hi ha una sèrie de procediments establerts encaminats a evitar que es consumin els suïcidis, però lamenta que “aquestes mesures preventives no tenen l’eficàcia esperada”. Fradera remarca que els professionals dels CAP estan preparats per detectar aquests casos, però admet que a vegades un especialista pot no veure un possible cas, de la mateixa manera que si les visites duren poc temps, creu que el sanitari se centrarà en la patologia que l’ocupi.

Així, l’estudi proposa recollir dades com el nombre de vegades que es va al metge, si hi ha hagut algun intent de suïcidi previ o si és una persona fumadora, per elaborar i implementar un algoritme que s’integri als ordinadors dels CAP i serveixi als sanitaris. Es treballa amb la idea que la base de dades inclogui les del Codi Risc Suïcidi (CRS), que aglutina tots els intents que s’han registrat a Catalunya.

La investigació s’ha fet en col·laboració amb el CatSalut, l’Hospital del Mar, l’Institut de Medicina Legal, l’IDIAP Jordi Gol i Cibersam.

