Antonio Hidalgo i José Manzanera lideraran el projecte esportiu de la temporada 21/22

No és oficial encara, però la continuïtat d'Antonio Hidalgo i José Manzanera és gairebé un fet. Els resultats de les últimes reunions del Consell d'Administració i el grup inversor han servit per definir un pressupost amb prou garanties per satisfer les expectatives del tècnic i director esportiu per liderar el projecte de la temporada 21/22 a la nova Primera RFEF amb l'objectiu de lluitar per retornar al futbol professional.

Com ja se sabia, ambdós tenen contracte en vigor fins al 30 de juny del 2022, però després del descens havien sorgit seriosos dubtes, més que res relacionats amb els recursos econòmics que podia oferir el club la pròxima temporada. Hidalgo és un tècnic molt competitiu i volia confirmar, de primera mà, quines eren les condicions reals. El tècnic de Canovelles és conscient de l'exigència esportiva de la pròxima temporada i ha volgut conèixer els detalls del projecte del club abans de donar el vistiplau definitiu.

Durant tota la setmana, les trobades del president Esteve Calzada i Pau Morilla-Giner amb la resta d'inversors han estat constants per quadrar els números i establir un pressupost per destinar a la parcel·la esportiva. No era fàcil amb la pèrdua d'ingressos pels drets televisius i el presumible descens en altres partides, com patrocinadors, però sembla que la proposta tenia prou arguments per convèncer Antonio Hidalgo i continuar com el líder del grup. El club no ho ha fet oficial, però l'acord és absolut.

D'altra banda, també el director esportiu, José Manzanera, estava pendent de conèixer detalls importants del projecte per confirmar la seva continuïtat. De fet, ja havia rebut la confiança dels responsables de l'Àrea Esportiva, el director general Bruno Batlle i el conseller Àxel Torres, però quedaven serrells per definir. Ara sembla tot aclarit i ell serà l'encarregat de reestructurar la plantilla amb la idea de lluitar pels llocs de privilegi a la Primera RFEF. La feina és majúscula a partir d'ara: confirmar les baixes, negociar possibles renovacions i, sobretot, fitxar jugadors de nivell alt per aconseguir fer un bloc amb possibilitats que il·lusioni l'afició. De moment, ja se sap la marxa d'Ian Mackay al Deportivo i també el dubte d'Aleix Coch, amb contracte i una proposta del Gimnàstic per tornar a casa. Comença la feina de despatxos.

