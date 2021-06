Sidnoie: "Actuar a Sabadell ens connecta amb els nostres inicis"

Parlem amb Axel Pi, bateria de Sidnoie, que actua divvendres a l'Embassat.

Heu explicat a Twitter que vau gravar el vostre primer disc a Castellar i que teniu una relació especial amb Sabadell! Això és perquè jo feia classes de bateria a un local de Castellar. I amb els diners d’un concurs de maquetes que vam guanyar, vam gravar un EP al mateix estudi de Castellar on feien el taller de bateria. Tot va ser gràcies a Toni Meler, que va morir fa uns dos anys i a qui trobem molt a faltar. Total, que cada dia que quedàvem a Barcelona per pujar fins a Castellar els tres en el mateix cotxe, havíem de travessar tot Sabadell. I quan passàvem als túnels de la Gran Via, era sinònim que estàvem a punt d’arribar. Sabadell ens connecta amb els nostres inicis.

I per al primer disc, hi torneu. Amb el disc vam repetir amb Toni Meler. Nosaltres teníem unes ganes boges de ser un grup de rock, així que després d’un concert, pràcticament sense dormir, anàvem a assajar. Entre el cansament, la ressaca i la il·lusió va néixer la frescor d’aquell primer disc. Així que Sabadell forma part d’una experiència molt personal: La il·lusió del primer disc.

També es recorda un concert no fa tant de temps. Vam actuar l’any 2001 a una sala petita vora la Gran Via. Però et deus referir al concert del 2009, per Festa major, juntament amb Love of Lesbian. Eh! 12 anys sense venir era massa temps!

Fa un mes vaig encendre la televisió i estàveu a Tv3, dalt d’un bus descapotable cantant per Girona! Hi ha la voluntat de reivindicar la música en directe. Per evitar que ens oblidem de la importància de la música a la televisió. I va ser una acció original.

Sembla que els concerts van molt bé. Ja veig que veniu de Sevilla i que l’endemà de Sabadell sou al Palencia Sonora! Sí, ara no ens aturem! Quan acabi el concert de Sabadell, pugem a la furgoneta i comencem de nit part de la ruta, per dormir de camí cap a Palència. I després a Monzón. El cap de setmana passat també va ser Màlaga i Sevilla. Està molt bé. Però també cal dir que durant la pandèmia ens hem esforçat molt per fer bolos i ens ha portat molts disgustos. Però hem tingut una dosi de curació i de salvació. Si no, l’Axel amb el qual estaríeu parlant ara mateix seria ben diferent.

Què ens espera amb ‘El Regreso de Abba’, el nou disc que presentareu a Sabadell? El nostre vocalista, Marc Ros, escriu primer la novel·la El regreso de Abba, en la qual surten molts personatges artistes. I ens proposa a veure què ens semblaria musicar-ho. I és clar, diem: qui millor que nosaltres! Així que el llibre i el disc conformen un diàleg intern, una nova acrobàcia. Et diria que estem molt en forma, com a banda. Estem en el nostre millor moment.

Publicitat