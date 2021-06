La Mola ens salva

[Tona Codina, publicista i consultora de comunicació]

O Sant Llorenç, digue’n com vulguis. Ens salva del ciment i de l’estrès. És el nostre pulmó. L’espai que ens connecta amb la terra. L’hem explotat, l’hem repassejat, l’hem agraït i l’hem valorat més que mai, aquests mesos de confinaments diversos. És, com molts l’anomenen a Matadepera, el pati de casa. Per aquesta idea de qui sent l’entorn del parc natural una part de casa seva. No com a possessió, sinó per un sentiment de pertinença, de proximitat, que el lloc fa la cosa i, poc o molt, et descriu i és un punt de referència. Marxes fora i quan en tornar divises la Mola, dius: ja estic arribant. Més enllà de Matadepera, crec que molts vallesans ho senten així. A Sabadell, a Terrassa, a Castellar i a tots els municipis que ara et venen al cap. Per a molts de nosaltres és la primera muntanya que hem pujat a la vida amb les nostres pròpies forces, l’espai on hem descobert la natura en estat pur, la primera nit en tenda, quan encara s’hi podia acampar o on hem explorat la primera cova, gran aventura vital. Així que duem Sant Llorenç al cor, sobren les paraules.

Però t’imagines que la Mola es cremés? Seria un desastre que fa por visualitzar, ni que sigui per si funciona la llei de l’atracció. Per sort, algú amb dos dits de front hi ha pensat i, per preveure possibles riscos, ha impulsat la creació d’una entitat que treballa per protegir l’entorn del parc natural, sobretot de cara a possibles emergències i millorar-ne la seguretat. Es tracta de la Fundació Patrimoni Natural de Matadepera. Ara mateix s’està donant a conèixer amb una campanya a les xarxes. Si n’has sentit a parlar però no acabes d’entendre de què va la cosa, crec que val la pena acostar-s’hi. Està formada per un patronat del món privat i públic, hi ha l’Ajuntament de Matadepera, però la resta són tots voluntaris: l’Associació de Bombers Voluntaris de la Generalitat, l’ADF de Matadepera i l’Associació del Grup d’Intervenció de l’ADF de Matadepera. Precisament, el fet que a Matadepera el cos de bombers està format per voluntaris fa que sigui més delicada la protecció de la muntanya.

Ara bé, la pregunta que tothom es fa: això no hauria de correspondre les administracions si ja paguem impostos? La idea és arribar allà on no ho fa el diner públic. Perquè ara com ara no garanteix la millor protecció. Pel que es veu, a altres països del nord d’Europa iniciatives d’aquesta mena són ben normals i la gent s‘organitza per recollir fons i ajudar amb recursos propis en diferents causes. Aquí no hi estem acostumats i crec que és per això que els cal un esforç extra per explicar-se.

De moment, l’entitat ha anat fent activitats de conscienciació i està ajudant a millorar els recursos dels bombers. Amb els fons que ha aconseguit fins ara ha comprat un camió que ha cedit als Bombers de Matadepera, per oferir una millor resposta davant d’una emergència. Això em van explicar, més val no pensar gaire en quines eren les opcions, abans. També han instal·lat càmeres de videovigilància a la zona de Can Prat, però si aconsegueix més aportacions en podrà instal·lar a La Mola, i podrà comprar material per protegir els equips d’extinció d’incendis.

Ara, amb la campanya Suma’t a la Fundació amb l’objectiu d’aconseguir socis que facin petites aportacions mensuals, ha comptat amb la col·laboració desinteressada de periodistes vallesans com a prescriptors: s’hi han decidit la Mariola Dinarès, el Xavi Coral i la Rosa Talamàs. La proposta els va convèncer de seguida i van fer el possible per encaixar agendes per al dia del rodatge. Va anar tot rodat. Així ho desitjo, si passa alguna cosa. Jo, de moment, m’hi he sumat.

Publicitat