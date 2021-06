El Taulí torna a permetre les visites als pacients ingressats

Des d'aquesta setmana el Taulí torna a permetre l'entrada de visites als pacients ingressats. A causa de la pandèmia de la Covid-19, les restriccions s'han anat succeint en els mesos en què hi ha hagut major incidència de casos a la població.

Ara la situació epidemiològica no suposa un perill, amb una desena d'ingressats a l'hospital i el risc de rebrot de 65 punts a la regió del Taulí, el Vallès Occidental est, per la qual cosa es recuperen les visites i es permet l'entrada d'un familiar per pacient sense limitació horària.

L'únic lloc on continuen restringides les entrades externes és a Urgències, "per garantir la seguretat de les persones ateses, així com dels visitants", explica la corporació sanitària.

