Esteve Calzada i Antonio Hidalgo escenifiquen la ferma aposta per la continuïtat del projecte

Una nova etapa. La foto, potent, del president Esteve Calzada i el tècnic Antonio Hidalgo, a la roda de premsa i sobre la gespa de la Nova Creu Alta, significa una escenificació per l’aposta de la continuïtat del projecte esportiu. Un descens costa de pair i moltes vegades provoca canvis i decisions traumàtiques. “Hem donat el dol per acabat i ara toca il·lusionar-se amb el futur”, aquest ha estat el missatge que ha volgut llançar el club.

És evident que es produiran canvis, sobretot a la plantilla, però el timó de la nau continuarà sent per un Antonio Hidalgo que compareixia per primera vegada després de la nit amarga de Miranda d’Ebro. “Vaig passar moments durs, difícils, perquè jo estava convençut que ho aconseguiríem i no va ser així”, ha admès. Sobre els dubtes de la seva continuïtat, ha deixat clar que “era necessari parlar perquè no és fàcil mantenir la confiança després d’un descens. El club així ho va fer i estic molt agraït. Això és casa meva, m’estimo el club i la meva família està encantada que segueixi”.

Hidalgo és conscient que el grau d’exigència serà superior de partida la pròxima temporada. El Sabadell, sobre el paper, serà un dels candidats al retorn al futbol professional. “Jo només puc prometre que lluitarem fins a l’últim segon per l’objectiu que ens marquem. Ara mateix el que més ganes tinc és de veure l’Estadi amb la nostra gent, els que renoven el carnet cada any, els fidels i també necessitem nous abonats. Ens cal sumar el màxim perquè serà una temporada difícil. Molts equips tindran el mateix objectiu”.

La renovació a la plantilla serà la més important dels últims anys. Alguns jugadors de la passada temporada ja van anunciar la seva marxa a través de les xarxes socials -no va agradar gens el comunicat de Cornud hores després del descens- i altres que acaben contracte el 30 de juny tenen opcions de continuar. “Jo només puc estar agraït a una sèrie de jugadors que han estat amb mi aquests tres anys. Caldrà analitzar situacions i decidir. Està clar que vindran molts jugadors nous i els primers mesos poden ser complicats perquè s’hauran d’adaptar a la nostra idea”. La pretemporada arrencaria a mitjans de juliol si es confirma que la lliga a la Primera RFEF comença el cap de setmana del 28/29 d’agost. També s’està pendent de fer una estada.

Quatre anys després

El president Esteve Calzada ha recordat que feia just quatre anys es va asseure a la sala de premsa Miguel Quereda per anunciar la seva intenció d’invertir en el club. “He volgut recuperar una frase que vaig dir aquell dia: arribo per posar-me al servei del Centre d’Esports i la ciutat i no a l’inrevés. Penso que també serveix per definir la situació d’Antonio Hidalgo. Ell fa una mica el mateix, està al servei del club. Un home compromès, que s’estima el club i nosaltres estem molt contents de reforçar-li la confiança per seguir caminant junts i aconseguir èxits”.

Ha reconegut que tot i tenir contracte en vigor era “necessari parlar. Quan es produeix una situació que fa canviar les coses sobtadament, com un ascens o un descens, cal fer una reflexió amb les persones que han pres decisions importants. Sempre vam tenir clar, però, que Hidalgo havia de continuar”.

El president ha aprofitat l’ocasió per matisar la situació viscuda amb l’Ajuntament les últimes setmanes. “La trobada d’aquesta setmana va servir per mostrar la bona voluntat i aclarir malentesos. Jo vaig dir coses que no són les més adequades en les formes, però el fons no canvia i em remeto al ‘Pacte Tornarem’. En el cas de l’Ajuntament no demanem cap subvenció sinó una inversió en el club que tindrà un retorn. I això també serveix per al món empresarial de la ciutat. El futbol professional genera riquesa i molts sectors de la ciutat se’n poden beneficiar”.

Calzada ha emfatitzat que “la major part dels diners del grup inversor aniran destinats a la plantilla, però també ens agradaria posar unes bases sòlides pel futur. Ara el club no pateix per la seva viabilitat sinó que pot créixer. El nostre somni seria tenir una Ciutat Esportiva i gaudir d’unes grans instal·lacions. Ara estem acabant un nou gimnàs. Per això és vital la unió de tothom”.

Publicitat