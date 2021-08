Guillem Molina és el nou defensa del CE Sabadell

El defensa central tan desitjat per Antonio Hidalgo i per tot el club ja és aquí. Guillem Molina s'ha convertit en nou jugador arlequinat. El Centre d’Esports Sabadell ha arribat a un acord amb el València CF per a incorporar al jove de 21 anys, qui ha romàs en tal club des dels 14 anys. Format en les categories inferiors del Reus Deportiu, compta amb més de cinquanta partits en Segona Divisió B i algunes experiències en Primera Divisió.

Molina ha debutat en el filial del València CF en la temporada 2018-19 i un any més tard, sota els ordes de Javi Gracia, ha participat en partits de LaLiga davant del Sevilla FC i Osasuna. També s'ha enfrontat al Terrassa FC per la Copa del Rei, aquesta última temporada.

Actualment, el jove nascut a Tarragona ha estat dirigit per José Bordalás i ha mantingut dinàmica de primer equip en l'últim temps. No obstant això, ha preferit sumar-se als ordes d'Hidalgo per a aportar el que el conjunt arlequinat ha vist que serà tan necessari. A Sabadell s'espera que, amb la seva gran polivalència, velocitat i bona sortida de pilota, sigui una peça clau per a afrontar aquesta pròxima temporada 2021-22.

