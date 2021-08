Diego Caballo és el nou lateral esquerre del CE Sabadell

Un altre més, i de categoria. El CE Sabadell ha fet oficial el fitxatge de Diego Caballo. El lateral esquerre nascut a Salamanca i format en les categories inferiors del Real Madrid, és un futbolista amb un total de 5 temporades disputades en Segona Divisió. Ha debutat en el futbol professional en la temporada 2018-19 al Deportivo de la Coruña. Després del Play-off d'ascens a Primera Divisió d'aquell any, ha signat per l'Extremadura UD, on ha acumulat 15 partits a la categoria de plata. Posteriorment, al gener de 2020 ha estat traspassat a l'Albacete on ha romàs fins a aquest moment. La nova incorporació arlequinada, que fins i tot ha estat convocat com a internacional amb Espanya en categories inferiors i ha estat en alguna ocasió sota els ordes de Vicente del Bosque l'any 2011 amb la selecció absoluta, arriba a Sabadell per a posar-se a disposició d'Hidalgo i aportar les grans qualitats que posseeix i intentar aportar en l'ambiciós projecte del conjunt català.

Publicitat