El juvenil 'A' del CE Sabadell s'imposa al CE Europa en el Municipal d'Olímpia

Còmoda victòria del conjunt de Marc Nomen que ha superat aquesta tarda al CE Europa per 2-0 a l'Olímpia.

Ha estat un partit en el qual l'equip arlequinat ha mostrat les seves intencions per a aquesta pròxima temporada sense gran esforç per a imposar-se al seu rival. Intencions des dels conceptes de joc i automatismes que Nomen ha deixat clar que vol implementar des que ha arribat.

La filosofia naturalment continua sent molt similar a la que ha deixat Miki Lladó durant aquests últims anys. Evidentment, existeixen detalls a polir de cara a l'inici de temporada, ja que hi ha molts jugadors nous que han arribat de fora o han pujat de categories inferiors del futbol base del Sabadell, però les sensacions son molt positives.

El Centre d’Esports s'ha avançat ràpidament a través de Xavi. A partir d'aquí, sense sotmetre totalment al seu rival, ha dominat el partit en tots els aspectes. Poc s'ha vist per part de l'Europa, que ha hagut d'esperar fins a la segona part per a inquietar la porteria local. Ha estat mitjançant d'un inexistent penal que ha assenyalat l'àrbitre, però que el porter arlequinat ha detingut. Posteriorment, el CE Sabadell també ha tingut un penal a favor que tampoc ha sabut aprofitar. En canvi, Jose Luís sí ha pogut convertir la que ha tingut i ha sentenciat un partit davant d'un dels rivals que l'equip es trobarà durant la temporada en Divisió d'Honor.

Publicitat