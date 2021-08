Incendi en una botiga d'informàtica del Centre

Ahir, vora dos quarts de vuit de la tarda, va tenir lloc un petit incendi, per causes desconegudes, a l'interior d'una botiga d'informàtica del passatge Jonc, al Centre de Sabadell. Dues dotacions del cos de Bombers de la Generalitat es va adreçar al lloc de l'incident, a l'establiment , per apagar el foc i revisar la instal·lació interior, sense cap altre més incidència.

Així mateix, no es van atendre persones per inhalació de fum ni tampoc per cremades. A més, en l'actuació també van intervenir una ambulància del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i tres unitats de la Policia Municipal de Sabadell.

