Les obres de reforma del carrer Indústria començaran amb un mes de retard

La transformació del primer tram del carrer de la Indústria (Centre) en un espai amb prioritat per a vianants començarà almenys amb un mes de retard. Tot i que la voluntat política era iniciar les obres el passat mes de juliol i es va prémer l’accelerador per intentar aconseguir-ho, la realitat és que tampoc havien començat ahir dilluns, 16 d’agost.

Fonts municipals apunten que previsiblement els treballs començaran a final de mes i s’espera tenir la data d’inici de les obres en els pròxims dies. Hi ha pressa al consistori i entre els veïns per iniciar les obres abans que comenci el nou curs escolar, ja que afectaran una part sensible de la mobilitat de la zona.

Primer tram per a vianants

El projecte preveu transformar en un espai de prioritat per a vianants el primer tram del carrer, entre els de Sant Joan i Sant Llorenç, i és en aquest tram on hi ha l’Oficina d’Atenció Ciutadana al despatx Lluch, el servei municipal de recaptació, l’escola Sagrada Família i col·legi d’Enginyers, entre altres, a part de ser un carrer d’accés a la Gran Via. Les obres s’haurien d’acabar el gener de l’any que ve i tenen un pressupost de -pràcticament- un milió d’euros.

El tram del carrer mantindrà els arbres existents i guanyarà parterres per incrementar el verd urbà. Amb la reforma, venint des del carrer de Sant Joan amb cotxe només podran girar a Indústria aquells veïns que tinguin un aparcament i vehicles de càrrega i descàrrega, sempre fora de l’horari d’entrada i sortida de l’escola. La resta de vehicles podran accedir al carrer de la Indústria des del de Sant Cristòfol a una velocitat de 10 km/h. Per compensar la pèrdua d’aparcament s’habilitaran zones de Petó i Adeu per deixar els nens a l’escola al carrer de Sant Cristòfol i a l’aparcament del Vapor Turull.

