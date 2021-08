Ofrena floral del Centre d'Esports a la Mare de Déu de la Salut

En versió reduïda. El Centre d'Esports ha fet la tradicional ofrena de cada temporada a la Mare de Déu de la Salut, patrona de la ciutat, però aquesta vegada la participació s'ha vist limitada al cos tècnic -Antonio Hidalgo i Juvenal-, el delegat Miguel Ángel Rodríguez, els quatre capitans -Óscar Rubio, Aleix Coch, Néstor Querol i Xavi Boniquet- i la representació institucional del club amb el director general, Bruno Batlle, la vicepresidenta Anna Navés i el director esportiu, José Manzanera.

L'acte ha estat senzill i abans de fer l'ofrena floral, mossèn Oriol ha mostrat als presents la restauració de les pintures de l'absis del Santuari. Amb l'encesa de la il·luminació, l'obra d'Antoni Vila Arrufat ha lluït de manera espectacular. Aquest és el desig general també per la nova temporada del Centre d'Esports en el seu objectiu de retornar al futbol professional. La foto final davant el Santuari que posa el punt final no ha estat, com altres vegades, multitudinària. La Covid ha obligat a un acte molt més moderat.

Un parèntesi en la preparació arlequinada, pensant ja en l'últim amistós de la pretemporada, aquest dissabte (19 h) a la Nova Creu Alta davant l'Andorra. "Serà una bona pedra de toc", va reconèixer Antonio Hidalgo després de la victòria a Palamós contra la UE Costa Brava (0-1). Cal recordar que el duel també servirà de presentació de la plantilla -amb dues o tres peces encara pendents d'arribar- i un assaig per l'accés del públic a l'Estadi. Només tindran accés els socis -s'espera superar el llindar dels 3.000 els pròxims dies- complint una sèrie de mesures. L'aforament màxim és, ara mateix, del 30 per cent i això significa uns 3.600 espectadors repartits per tots els sectors del camp (tribuna, gol i preferència). En principi, els socis tenen garantida la seva presència al campionat de lliga. No serà necessari cap sorteig com haurà de fer, per exemple, el CD Castelló amb els seus 12 mil socis i 14.000 seients disponibles.

