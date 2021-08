La pròrroga del toc de queda, motiu de discrepències entre els veïns

La pròrroga del toc de queda set dies més, si ho avala el TSJC, genera controvèrsia i multitud d'opinions diferents. Entre els sabadellencs s'ha convertit, fins i tot, en el principal motiu de discrepàncies. Allargar el confinament nocturn és bàsic per millar les dades epidemiològiques? És una mesura que retalla drets fonamentals de la població?

Joan: “No trobo lògica la decisió”

Sabadell tindrà toc de queda set dies més a partir d’aquest divendres, si el TSJC avala la petició del Govern de la Generalitat de prorrogar el confinament nocturn per contenir la pandèmia en aquells municipis que tinguin una incidència acumulada en la darrera setmana superior a 125 casos per cada 100.000 habitants, en poblacions de més de 5.000 habitants. Fins ara, el llindar se situava en els 250 casos. Sabadell es troba ara en 140,18 casos.

El Joan, veí de Sabadell, està en desacord amb la decisió d’allargar el toc de queda: “No ho trobo lògic. No entenc que uns municipis en tinguin i altres no”, diu. A més, afirma que altres restriccions, com la de no poder reunir-se amb més de 10 persones, no tenen “cap sentit”.

Alfonso i Conchi: “Calia prorrogar el toc de queda”

Per la seva banda, l’Alfonso i la Conchi sí que creuen que prorrogar el toc de queda set dies més és una bona mesura per evitar l’increment de contagis. Els dos veïns sabadellencs opinen que és necessari per evitar possibles confinaments. “Allargaria el confinament nocturn fins que s’acabi l’estiu”, diu l’Alfonso.

No obstant això, la Conchi creu que al setembre la situació epidemiològica no haurà millorat: “La tornada a l’escola i a la feina tampoc ajudarà a controlar la pandèmia. Soc força pessimista, però no acabo de veure que la cosa vagi a millor”, assevera.

Albert: “El confinament nocturn ens retalla drets fonamentals”

L’Albert, a diferència de l’Alfonso i la Conchi, també opina, com el Joan, que el confinament nocturn “retalla els drets fonamentals” de la població. “No fa falta tenir més toc de queda i si fos per mi, aquest mateix divendres el trauria. No ens poden prohibir sortir al carrer”, etziba. Així mateix, l’Albert també creu que les restriccions actuals són “massa dures”, tot i que reconeix que algunes d’elles són necessàries per controlar el virus.

En el que sí que està d’acord és amb l’opció de vacunar-se sense cita prèvia: “Només queda un 20% de la gent i és una bona decisió per avançar en la vacunació. Hi haurà població que podrà recuperar el seu torn”, explica. No obstant això, l’Albert opina que hi haurà un percentatge de gent que no es voldrà vacunar. “Per sort, serà molt baix”, reflexiona.

