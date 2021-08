Álex López deixa la direcció tècnica del CN Sabadell

Relleu a la direcció tècnica. Álex López, el fins ara màxim responsable de la secció de natació del Club Natació Sabadell, deixa les seves funcions per tornar a casa seva, a Albacete, per ocupar la mateixa posició a la Federació de Castella la Manxa: “En tinc moltes ganes, la veritat. Aquí –Albacete– es vol fer una aposta important per la natació de la comunitat, iniciant un projecte per la creació d’un centre de tecnificació d’alt rendiment”, explica.

López va arribar a l’entitat sabadellenca ara fa tres anys i en marxa “satisfet”, després d’aconseguir diversos èxits, entre ells, el triomf en el campionat d’Espanya de clubs d’estiu, on l’equip absolut masculí es va proclamar campió nacional i el femení va ser segon: “Fa dos anys vaig afirmar que ho aconseguiríem l’any 2023, però ja ho hem assolit. Hem fet un pas endavant i hem aconseguit que els nedadors vulguin venir a entrenar”, afirma amb orgull. Amb ell al capdavant, el Club ha tornat a la màxima divisió de la natació espanyola després d’uns anys de travessa per al desert.

Més enllà de l’àmbit esportiu, on afirma que “el futur de la secció estarà en bones mans –José Antonio del Castillo ‘Casti’, serà qui, molt possiblement, agafi el seu relleu– amb un bon equip absolut, molt polivalent, tant masculí com femení”.

Una espina

López marxa amb una espina clavada: alguns dels canvis que volia introduir en l’àmbit formatiu –Escola Santa Clara–, no han pogut acabar de veure la llum per inconvenients “burocràtics”, tal com afirma: “Els canvis estructurals a la base necessiten més temps, però m’agradaria que el que es va comentar es continués fent”.

Per últim, va destinar les millors de les sorts al Club Natació Sabadell, on espera que un cop superada la pandèmia “la institució torni a recuperar la vida social que tenia quan vaig aterrar”.

