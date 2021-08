Com han anat les Festes Majors a altres localitats?

Mentre a Sabadell encara no se sap si hi haurà Festa Major o no, altres localitats com Terrassa, Barberà i el barri de Gràcia de Barcelona són alguns dels llocs que ja han celebrat la seva festa gran. Hi ha aspectes comuns en totes les Festes Majors: activitats amb aforament limitat, menys participació i algunes aglomeracions descontrolades.

Terrassa: Els veïns van gaudir d’actuacions musicals de gran nivell

La Festa Major de Terrassa, del 2 al 7 de juliol va ser un pèl descafeïnada, però el millor de la festa gran va ser el retrobament entre els veïns de la ciutat. Terrassa va gaudir d’actuacions musicals de primer nivell com la de Lildami, Suu, Miki Núñez, Doctor Prats, Gemma Humet, Litus i Sense Sal. Una oferta 100% local on els grups de cultura popular van tornar a ser protagonistes.

A més, hi va haver circ, esports i activitats infantils, així com les clàssiques visites guiades a les joies del patrimoni egarenc com el Castell Cartoixa de Vallparadís, el Sanatori, la Casa Alegre de Sagrera i la Seu d’Ègara. Totes les activitats van tenir aforaments limitats.

D’altra banda, cal explicar que la festa gran de la ciutat vallesana també va tenir una part fosca. Els Mossos d’Esquadra van detenir dos joves, un d’ells menor d’edat i l’altre de 23 anys, per l’agressió a un home de 29 anys. El major d’edat va ingressar a la presó.

Barcelona: L’ambient festiu torna als carrers engalanats del barri de Gràcia

Les festes de Gràcia, que se celebren des del dia 15 d’agost i que s’allargaran fins al 21, han ajudat a recuperar l’ambient festiu al barri de Barcelona, però la participació i el nombre d’activitats organitzades han quedat lluny de les edicions d’abans de la pandèmia. No obstant això, centenars de persones han tornat a passejar pels carrers del barri engalanats pels mateixos veïns.

Les temàtiques dels engalanats, com és habitual, han estat força variables, però bastants han optat per coses relacionades amb la naturalesa. Pel que fa als concerts, la situació s’ha descontrolat una mica. A tall d’exemple, durant la nit del 15 d’agost es van veure escenes de grans aglomeracions a la plaça del Sol.

Quant a les activitats, han tingut força èxit. A part dels tradicionals balls de gegants i capgrossos, els bastoners, els castells i els correfocs, també hi ha hagut activitats culturals en espais habilitats.

Barberà: Centenars de barbarencs van participar a les activitats de la FM

La Festa Major de Barberà es va celebrar, com la de Terrassa, durant la primera setmana de juliol. Exactament, els dies 2,3 i 4. Igual que la resta de festes grans, també va tenir una versió més reduïda de l’habitual i, per exemple, alguns llocs emblemàtics per la celebració de la Festa Major, com la Plaça de la Vila, no es van utilitzar.

Dit això, les activitats es van fer en espais grans per evitar aglomeracions i per controlar l’aforament i la distància de seguretat. De fet, es van dividir en cinc ubicacions diferents, dues d’elles inèdites a la festa gran. Aquest control va ajudar que centenars de barberencs poguessin participar en les activitats, que van ser des de teatrals i musicals fins a infantils i esportives.

D’altra banda, la festa gran va tenir importants incidents a diferents places. Els Mossos van certificar una gran assistència a un macrobotellon al Parc Central i van detenir un jove per desordres públics.

